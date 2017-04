Vasiljevic asume su responsabilidad pero dentro de la política del club

Pamplona, 29 abr (EFE).- Petar Vasiljevic, que aceptó el cargo de entrenador de Osasuna en enero desde la secretaría técnica, ha asumido su parte de responsabilidad en el descenso del equipo a Segunda División, aunque ha dicho que hay que analizarlo en el contexto de la política económica del club.

Vasiljevic, en la rueda de prensa con motivo del partido contra el Deportivo, ha asumido sus errores, pero ha defendido su gestión como director deportivo dentro de un club con bajo presupuesto y cuyo principal objetivo era el saneamiento económico de la entidad tras el descenso de 2014, según ha resaltado.

Al preguntarle por las declaraciones del presidente, Luis Sabalza, en la que señalaba que había sido clave la falta de acierto en la elección de los entrenadores para esta temporada, Vasiljevic se ha desmarcado de algunos fichajes siendo director deportivo.

"Yo no elegí a Jan Urban (en la primera temporada en Segunda tras el descenso de 2014) y sufrimos hasta la última jornada, y no elegí a Joaquín Caparrós (tras la destitución de Enrique Martín esta campaña) y en dos meses no sumamos. A partir de ahí, asumo mis responsabilidades", ha asegurado.

El técnico serbio ha indicado que han tenido "acierto y desaciertos" en la planificación de esta temporada, tras el ascenso del pasado año, pero ha subrayado que "lo importante era la política del club, que era buscar un club saneado".

"Acepté jugar con estas reglas y ya está. Pensé que nos podíamos haber mantenido jugando con un triple de presupuesto menos (respecto a sus rivales). Igual ha sido demasiado otro milagro por segundo año consecutivo", ha añadido.

Vasiljevic ha destacado que "el presupuesto por sí mismo lo dice todo" y ha indicado que solo pudieron fichar "a los mejores jugadores de Segunda División" para competir ante "equipos de Primera", al tiempo que ha apuntado como otra de la claves las cuatro lesiones de gravedad durante la temporada.

Ha pedido un análisis "profundo" al finalizar la temporada y ha criticado los "ventajistas" una vez consumado el descenso: "Puede haber distintas opiniones, pero después de una batalla perdida es más fácil hablar", ha dicho.

"Tenemos que ser objetivos en los análisis. Se habla mucho de mi persona. Obviamente, soy responsable en la confección de esta plantilla, pero también sabíamos las condiciones y el que está segundo por delante de nosotros ha tenido casi el triple de dinero que nosotros para gastar", ha defendido.

Vasiljevic ha comentado que "parece el malo de la película" y, aunque asume su responsabilidad, ha manifestado que entiende que también "se han hecho cosas bien".

"Entiendo que el aficionado esté mal, pero piensa en el club y en los dos últimos años se han puesto buenos cimientos para que Osasuna, que tocó fondo con el riesgo de descenso a Segunda B, siga creciendo", ha dicho.

El entrenador osasunista ha señalado que gracias al trabajo de los últimos años el club está preparado para jugar en Segunda División: "Puede parecer un paso atrás, pero es un paso adelante para el futuro, de trabajo, metodología, reestructuración, reconducir contratos y del tema económico".

Vasiljevic, que no continuará ni como entrenador ni como director deportivo la próxima temporada, aunque le resta un año de contrato, ha declarado que su situación personal "queda en un plano secundario y no es importante" en la actualidad.