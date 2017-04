Thiem: "Es mi mejor victoria de la temporada"

Barcelona, 29 abr (EFE).- El tenista austríaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, ha asegurado que su triunfo (6-2, 3-6 y 6-4) sobre el número uno mundial, el británico Andy Murray, en las semifinales del torneo, es su "mejor victoria de la temporada".

"Es el primer 'top ten' al que gano este año y me llevo muchas cosas positivas de este partido", ha añadido Thiem, que mañana disputará su segunda final de la temporada tras ganar el torneo de Río de Janeiro en febrero pasado ante el español Pablo Carreño (7-5 y 6-4).

El número 9 del ránking ATP ha destacado su capacidad para no venirse abajo tras la mejora de Murray: "En el segundo set, Murray empezó a ser mejor. Aunque yo estaba jugando bien, me puse nervioso, empecé a cometer errores y me rompió el saque para ganar".

Tras sufrir una nueva rotura en el primer juego del set definitivo, Thiem supo "recuperarse hasta el 1-1" y sacar de nuevo su mejor tenis para conseguir el pase a la final.

Aunque su revés le ha dado muchos puntos hoy, Thiem cree que es su golpe "más espectacular", pero no el mejor. "Mi derecha siempre será el mejor recurso, porque puedo hacer más daño y conseguir más golpes ganadores", ha explicado.

El austríaco atribuye su mejoría en los últimos meses a la "mayor experiencia" que tiene: "Cada año en el circuito te aporta mucho. Ahora manejo las situaciones de frustración mucho mejor".

Thiem ha asegurado que Nadal es "el favorito" en la otra semifinal, que disputa contra el argentino Horacio Zeballos, y que sería "un honor" encontrarse en la final con el balear: "Sería muy positivo para mí jugar dos partidos seguidos contra dos de los mejores de la historia".

Aunque el austríaco ya venció al español en 2016 en Buenos Aires, Thiem ha advertido que Nadal es un jugador "muy diferente" y "mucho más confiado" esta temporada.

El cuarto cabeza de serie del Godó ha admitido que cambió la dieta hace dos años para poder ascender posiciones en la clasificación mundial.

"Comía postre cada día y consumía mucha comida basura. Ahora tomo postre una vez a la semana y no tanto azúcar. Con esta dieta y jugando tantos partidos, ahora estoy mucho más en forma", ha explicado.