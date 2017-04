Saúl Ñíguez, "sorprendido" por la pasividad de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 29 abr (EFE).- Saúl Ñíguez, autor del segundo gol del Atlético de Madrid en la contundente victoria rojiblanca en el Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas (0-5), ha manifestado tras el partido que le ha sorprendido la pasividad con la que afrontó el encuentro el equipo canario.

"Sí me ha sorprendido, lo he estado hablando con algunos jugadores como Jonathan Viera -no jugó por lesión- y Jesé. Las Palmas está en un momento complicado, porque cuando no te juegas nada y lo haces contra otro equipo como nosotros, que nos jugamos todo, esa diferencia se nota mucho en la actitud", ha explicado.

Saúl, autor también del pase de gol en el primer tanto del encuentro, obra del francés Kevin Gameiro en el minuto 2, se ha referido a la posible baja por lesión del defensa uruguayo José María Giménez para el partido ante el Real Madrid en la Liga de Campeones.

"Cualquier lesión que haya el equipo lo nota, porque es más difícil para afrontar los siguiente partidos", ha dicho, y considera que los "pequeños detalles" pueden "marcar la diferencia" en un "partido tan grande" como el del próximo martes.

"El equipo debe leer bien ese partido, y afrontarlo de la mejor manera posible con el objetivo de ganar", ha indicado el futbolista ilicitano.