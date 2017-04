Mestalla estrena una tecnología que mejora un 80% la cobertura móvil

Madrid, 29 abr (EFE).- El estadio de Mestalla cuenta desde este mes con una tecnología que mejora en más de un ochenta por ciento la conexión de datos de los móviles de los espectadores, a partir de la instalación de unos dispositivos denominados 'LampSites' que se emplean por primera vez en un estadio español.

El estadio del Valencia ha sido el primero en tener esta tecnología, que hasta ahora solo utilizaba un recinto deportivo en el mundo, el Nido de Pájaro de Pekín, estadio central de los Juegos Olímpicos de 2008, y en el Centro Nacional de Deportes de China.

Esta tecnología, instalada en estadio valencianista por la compañía china Huawei y la empresa de telecomunicaciones francesa Orange, está pensada para gestionar los incrementos de demanda de datos móviles que los 55.000 aficionados que caben en el estadio pueden llegar a requerir durante un encuentro.

"Ante el incremento de demanda registrado en el estadio, decidimos que era necesario mejorar el servicio y preparar la tecnología para necesidades futuras, así que elegimos esta solución innovadora", explicaron a EFE fuentes de Orange.

Técnicamente, lo que se ha hecho en Mestalla es instalar 72 pequeños transmisores de baja potencia a lo largo de la zona interior que permiten "iluminar mejor la zona de cobertura y reducir la interferencia", y quince más en las zonas de acceso, según detallan los responsables de Huawei.

Estos transmisores son fáciles de instalar, permiten utilizar tecnologías de cobertura 4G y 4G+, y pueden cambiarse de lugar para dar más cobertura a unas zonas o a otras.

"Los primeros resultados medidos durante partidos oficiales han mostrado un incremento del tráfico 4G DL/UL del 80% y una mejora en la captación (uso de la red 4G para servicios de datos) alcanzando niveles superiores al 85%", comentan a EFE desde Huawei.

El crecimiento de la banda ancha, de las aplicaciones que utilizan los teléfonos móviles y las velocidades de datos que ofrecen los operadores requiere que los estadios vayan mejorando su cobertura, ya que concentran en un espacio limitado a miles de usuarios.

"Los servicios interactivos de alta definición, la realidad artificial y la realidad virtual son aplicaciones que requieren estándares de red más altos para obtener una mejor experiencia de usuario.LampSite tiene la capacidad de soportar una serie de tecnologías innovadoras, allanando el camino hacia las redes 5G", añaden desde la compañía china.

No obstante, desde Orange aseguran que no será el último, ya que la multinacional francesa prevé "mejorar el servicio en media docena de estadios de Primera División este año", aunque no han detallado en cuáles.

Este sistema no solo se utiliza en recintos deportivos, también en hoteles como el Evian Royal Hotel (Francia), el Marina Bay Sands de Singapur, centros comerciales como el Paragon Shopping Center de Tailandia, el Aeropuerto de Pekín, el Gran Teatro Nacional de China o la Fira de Barcelona durante el Mobile World Congress 2016.