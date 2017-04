Martínez achaca la derrota a "un momento delicado en el segundo cuarto"

Sevilla, 29 abr (EFE).- El entrenador del Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, ha declarado tras la derrota (72-89) de su equipo ante el Barcelona que a pesar del "buen inicio" de los béticos, "en el segundo cuarto de nuevo ha habido un momento delicado y luego, todo ha sido intentar remar".

Martínez ha lamentado que durante ese periodo, el Betis no ha "parado en defensa" a su rival "ni tampoco" ha "encontrado opciones de ataque" frente a un adversario que le ha "hecho mucho daño" con sus "diez rebotes ofensivos".

"No hay que restar méritos al Barcelona. Pueden rotar, no tienen viajes largos... y eso los hace mejores ante rivales como nosotros. Nuestras opciones pasaban por estar mucho tiempo en partido, pero no ha sido posible", ha añadido el técnico verdiblanco.

El preparador barcelonés ha admitido que "podría haber apostado por una zona pero no" es "muy partidario de ese tipo de defensas" y cree que la obligación de su equipo era "haber defendido mejor en individual".

Martínez ha admitido que éste "ha sido el partido más discreto desde que" llegó, en parte porque "los jugadores de banquillo han estado intermitentes", si bien ha recordado que en su periplo en Sevilla, el Betis ha "hecho tres partidos dignos pero si no ganas, no sirve para nada".

El sábado próximo, los hispalenses se juegan la permanencia en la cancha del Obradoiro, un rival directo, y su entrenador asegura que irá a Galicia "con toda la mentalidad positiva", si bien es consciente de que ambos contendientes llegan "en momentos diferentes al partido".