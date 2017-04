Maroto pide a los partidos que colaboren con los presupuestos "por España"

Barakaldo , 29 abr .- El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha pedido hoy al resto de partidos políticos "altura de miras" y que "si no es por ellos mismos, al menos "por España" presten su colaboración para poder tramitar" los presupuestos generales del Estado.

Maroto, en un acto con afiliados en la sede del PP en Barakaldo junto la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha pedido al resto de partidos que tengan la misma "altura de miras" que ha tenido el PP vasco para apoyar las cuentas del Gobierno Vasco.

Ha destacado la "permanente predisposición" del PP al acuerdo entre diferentes formaciones, pero ha reprochado que no todas estén "a la altura de las circunstancias que España demanda".

Ha señalado que antes había un líder de la oposición mientras que ahora hay "varios líderes" que "compiten entre ellos" y que tratan de hacer "daño" al Gobierno y a su rival, y ha puesto como ejemplo la moción de censura de Podemos que, a su juicio, busca "debilitar todavía más al PSOE".

Maroto ha dicho que "el líder de la oposición no es el que más camisetas se lleva al Congreso, ni el que más veces grita desde el escaño, ni el que más mociones de censuras absurdas y sin recorrido presenta, ni el que más veces rodea el Congreso, ni el que más autobuses se inventa".

Ha indicado que "eso sólo es ruido y el ruido no saca leyes ni saca propuestas" y ha destacado que "los verdaderos útiles líderes de la oposición" son lo que "pensando distinto" son capaces de presentar sus postulados como alternativa al Gobierno y hacer cambiar algunas posiciones del Gobierno para así "alcanzar acuerdos".

Ha asegurado que el PP está tratando de trabajar con todos los partidos políticos "sin excepción", mientras que el PSOE "sigue empeñado en pelearse consigo mismo" y es "cualquier cosa menos unidad".

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP se ha preguntado cómo puede pretende gobernar España alguien que "es incapaz de gobernarse a sí mismo", en referencia los socialistas.

Maroto ha considerado que el PSOE "debería estar haciendo un esfuerzo también en este momento donde todos los grupos tratamos de conciliar -ha dicho- y de dejar algunos pelos en la gatera" para "conseguir un consenso en materia presupuestaria".

Además, ha indicado que Podemos está "en esa moción de censura de agitar, de provocar, de tratar de buscar ese titular, porque detrás de esa moción de censura ya no se sabe ni qué candidato hay" y "no habla de pensiones, ni habla de empleo y no tiene programa".

Ha considerado que el objetivo de la moción es "hacer daño a los militantes del PSOE" y "meter cizaña a los partidos de izquierda" para "ver si a río revuelto ganancia de Pablo Iglesias".

Maroto ha afirmado que mientras Podemos se ha convertido en "el palo en la rueda de la estabilidad de España con sus mociones de censura y sus enredos", en el PP van a estar "volcados en ultimar los consensos necesarios para poder tener el presupuesto social más importante de España".