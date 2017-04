Iturbe, tras romper su sequía: "Han sido dos años difíciles"

Roma, 29 abr (EFE).- El paraguayo del Torino Juan Manuel Iturbe, que rompió este sábado una sequía goleadora que duraba desde el septiembre de 2015, aseguró que vivió "dos años difíciles" y agradeció a su club por haberle ayudado a recuperar la tranquilidad.

Iturbe salvó un punto para el Torino esta noche contra el Sampdoria y admitió que necesitaba volver a marcar un gol después de un largo período en el que no logró expresarse a su máximo nivel, en una entrevista con "Sky Sport" al finalizar el compromiso liguero.

"Han sido dos años difíciles y necesité a muchas personas a mi lado para recuperar mi nivel. El Torino es un club más tranquilo, que también me ayudó. Un jugador tiene que estar tranquilo", afirmó el paraguayo.

El último gol de Iturbe se remontaba al septiembre de 2015, cuando llevaba la camiseta del Roma y marcó al Frosinone, y el paraguayo se mostró aliviado por poner fin a un momento complicado, tanto físicamente como mentalmente.

"He tenido muchas lesiones y por eso no pude jugar, no jugué muchos partidos durante casi dos años. En el Torino he recuperado continuidad y por eso este gol me da aún más alegría", aseguró.

"En el Roma no he jugado mucho, tuve que recuperarme físicamente y no fue fácil. Me tenía que entrenar sólo", agregó.

El paraguayo explicó además que necesita minutos para demostrar todo su potencial.

"Quería ser titular, tener espacio y demostrar que puedo hacer cosas que ya he hecho en el pasado", dijo.