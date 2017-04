Fuenlabrada espera que su cancha le ayude a cerrar la permanencia

Madrid, 29 abr (EFE).- El Montakit Fuenlabrada regresará mañana al Pabellón Fernando Martín (12.30 horas) un mes después de su último partido como local para recibir al Herbalife Gran Canaria, con la permanencia a una victoria para los locales y los visitantes en búsqueda de la cuarta plaza y un mejor lugar en 'playoffs'.

El conjunto madrileño, que solo ha ganado un partido de los últimos seis, está acusando el esfuerzo físico y mental de la Eurocopa en las últimas jornadas, en la que ha perdido sus opciones para optar al 'playoff' en sus visitas al UCAM Murcia y el Morabanc Andorra, ambas saldadas con derrota.

De optar por las eliminatorias del título, el Montakit ha pasado a inquietarse por cerrar cuanto antes la permanencia, que tiene cerca pero aún no matemáticamente confirmada, algo que podría ocurrir si gana mañana al conjunto grancanario y pierden el Betis Energía Plus, el Tecnyconta Zaragoza o el Río Natura Monbús Obradoiro.

"Sé que es difícil que no se cumpla el objetivo, porque se tienen que dar muchas carambolas, pero yo no me fio de nada, así que cuanto antes consigamos esa victoria mejor. Matemáticamente no está conseguido el objetivo y necesitamos salir concentrados para tratar de ganar al Gran Canaria", declaró este sábado el entrenador José Ramón 'Jota' Cuspinera.

El técnico contará con todos sus jugadores, a excepción del lesionado Álex Llorca, para plantar cara a un rival que busca acerarse a la cuarta plaza para empezar el 'playoff' de la Liga Endesa como local.

Los amarillos, dirigidos por el extécnico fuenlabreño Luis Casimiro, infligieron en la ida una dolorosa derrota por 111-60, que supuso el récord del Gran Canaria. En la Eurocopa, hubo una victoria para cada equipo local, 85-75 para los madrileños en Fuenlabrada y 100-76 en Las Palmas en el partido que cerraba el grupo del 'Top 16' y en el que el Herbalife se clasificó a la siguiente ronda.