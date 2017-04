Emilio Martín agranda su trayectoria con el Europeo conquistado en Soria

Soria, 29 abr (EFE).- El onubense Emilio Martín, doble campeón del mundo de duatlón, ha agrandado su leyenda con el Europeo conquistado esta tarde en Soria, en el que se ha impuesto en el último sector a los duatletas franceses Benoit Nicolas, subcampeón de Europa en 2016, y Yohan Leberre, en la línea de llegada.

Martín ha completado el circuito en 1 hora, 46 minutos y 6 segundos mientras que Nicolas, segundo clasificado, ha realizado ocho segundos más.

El tercer clasificado, Leberre, ha cubierto el recorrido en 1 hora, 47 minutos y 1 segundos.

La competición de elite y sub-23 ha contado con 10 kilómetros a pie, 37,5 kilómetros en bicicleta y otros 5 kilómetros más de parcial atlético.

Martín ha reconocido, tras proclamarse campeón de Europea, que le hacía bastante ilusión serlo y hacerlo encima en España.

El duatleta español ha señalado que el momento más complicado ha sido el sector en bicicleta porque iban destacados cuatro competidores y sólo había medallas para tres.

"He dudado varias veces si atacar o no, pero como había sintonía entre los cuatro, he preferido no romper esa armonía y dejarlo todo al último sector de la carrera, que era como una lotería, pero me he encontrado cómodo", ha señalado.

Martín ha remontado a Nicolás, que ha salido con ventaja de unos metros del sector de bicicleta, y ha llegado con cien metros de ventaja a la línea de meta, tras recorrer los últimos cinco kilómetros en carrera.

"Para mi Soria es una ciudad talismán; empecé con mi primer campeonato de España en 2011, después volví a ganar en 2015 y ahora el Campeonato de Europa. Es una ciudad donde me encuentro muy a gusto", ha declarado a los periodistas.

Martín, que cumplirá 35 años en junio, ha subrayado que acudirá a otro Campeonato del Mundo para optar a la victoria, aunque ha asegurado que con verse en forma y disfrutando tiene "suficiente".

"Soy muy competitivo y lucho hasta el último momento por conseguir lo que pueda y es lo que seguiré haciendo hasta que me retire", ha apuntado.

Martín no se ha puesto fecha para terminar su carrera deportiva.

En féminas la vencedora ha sido la francesa Sandra Levenez, con un tiempo de 2 horas y 58 segundos.

La española Margarita Vic, tercera en el último Mundial, ha conseguido la medalla de plata, con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 48 segundos.