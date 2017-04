Dirigente Naturhouse dice que este título "vale más porque ha sido más duro"

Logroño, 29 abr (EFE).- El principal responsable del Naturhouse Ciudad de Logroño, Carlos Arratia, ha asegurado hoy a EFE que el título de Superliga logrado por su equipo en la noche de ayer "vale más y sabe mejor" porque "ha sido el más duro" de los cuatro que acumula el equipo riojano de forma consecutiva.

El Naturhouse Ciudad de Logroño se proclamó ayer campeón de la Superliga femenina del voleibol al derrotar en el tercer encuentro de la final al Fígaro Peluqueros por 2-3.

Así, el equipo de Logroño sumó el único título de esta temporada, ya que rival en la final, el Fígaro Peluqueros de Tenerife, le había derrotado en las finales de Supercopa y Copa.

El equipo de Logroño buscaba ayer una victoria rápida, pero consciente de la dificultad del partido no tenía previsto regresar a Logroño hasta el próximo martes -por si se hubiera jugado un cuarto encuentro- y, por ello, ahora mismo, celebra su triunfo en Canarias.

"Había que tener previsto el quedarnos aquí y por eso no vamos a poder celebrarlo en Logroño hasta dentro de unos días", ha asumido Arratia.

Arratia ha reconocido que la temporada "ha sido la más dura de las últimas" y por eso "vale más" este título; no obstante, al hacer balance del año no mira solo a esta victoria y los dos títulos no ganados "porque hay que recordar el buen papel que hicimos en Europa" donde fueron eliminados de la Challenge por el equipo que ganó el torneo, el Bursa turco.

Pero "si miramos más allá de nuestro equipo, creo que la temporada ha sido buena para el voleibol español, ha habido más competencia, sobre todo la del Fígaro, pero hay equipos que van a más y partidos como el de ayer, que se vio en toda España, son de los que hacen afición".

"El voleibol femenino español está intentando dejar atrás una etapa de oscuridad y poco a poco parece que se consigue", ha considerado Arratia, quien cree que "vienen buenos momentos para nuestro deporte".

Espera que esos buenos momentos se traduzcan en que "la competición se profesionalice un poco más" porque "ahora mismo convivimos equipos profesionales con otros que no lo son".

De hecho, él mismo considera que el récord de victorias en la Superliga, que el Naturhouse Ciudad de Logroño tiene ahora mismo en 91 consecutivas "no es bueno para un deporte" porque "demuestra mucha desigualdad".

En esa línea cree que "hay que darle una vuelta" a la competición y "quizás adoptar otro formato" incluso "con menos equipos" pero "que sean todos del mismo perfil".

En lo que a él respecta "ahora toca celebrar y, en unos días, empezar de cero".

Porque, ha asegurado, no hay ninguna jugadora con contrato en vigor para el próximo año, lo mismo que el técnico, el brasileño André Collin.

Además, también deberá empezar a buscar un nuevo patrocinador, tras el anuncio de Naturhouse de dejar de apoyar a este equipo, lo mismo que al que patrocina en balonmano.

Respecto a la plantilla, Arratia no oculta que hay una serie de jugadoras que han formado "casi una familia" en el equipo y tratará en breve de asegurar su continuidad.

Entre esas jugadoras está la brasileña Daniella da Silva, nombrada mejor jugadora de la competición "y que es el espíritu de nuestro equipo" asegura Arratia, quien considera que a la veterana atacante -en unos días cumplirá 36 años-, "le queda cuerda para rato".

Se da la circunstancia de que aunque tiene doble nacionalidad desde hace años (lleva en España 13 temporadas y en el mismo equipo siete), este verano, por primera vez, será seleccionable por España.

"Creo que no llamarla a la selección sería un error"asegura el dirigente del equipo campeón "aunque si eso pasa, ella tendría que decidir si quiere ir o no", ha concluido Arratia.