Diego Ocampo: "No debemos dejar entrar al Baskonia en su ritmo ofensivo"

Badalona , 29 abr .- El entrenador del Divina Seguros Joventut, Diego Ocampo, ha manifestado hoy que para tener opciones de ganar mañana en Vitoria "no debemos dejar entrar al Baskonia en su ritmo ofensivo".

El técnico gallego ha afirmado que ganar al rival en su pista "va a ser difícil, pero tendremos nuestras opciones. Pocas, pero las tendremos" ante un equipo que ya está plenamente centrado en la Liga Endesa tras ser eliminado por el CSKA de Moscú en la Euroliga.

Ocampo ha destacado del equipo que dirige Sito Alonso que tiene "un físico impresionante y numéricamente es la mejor defensa de la Liga en puntos por posesión. Será difícil ganarle en su pista".

Al equipo de Badalona le quedan tres partidos por jugar y aún no tiene matemáticamente asegurada la salvación, aunque esta jornada podría dar un paso casi definitivo si gana en Vitoria y el Betis pierde en su pista contra el Barcelona.

De esas combinaciones, Diego Ocampo prefiere "no pensar, porque no sirve de nada". Además, ha apuntado: "No creo en eso sino en el entrenamiento diario y en la constancia, siendo muy pesado en el método y pensando solo en el encuentro contra el Baskonia".

Por su parte, el base titular de la Penya, Albert Sabat, ha dicho que su equipo quiere seguir ganando hasta el final de la fase regular y que en las últimas jornadas "estamos recogiendo los frutos del trabajo de toda la temporada".

El base verdinegro dice que su equipo "irá a por todas" en Vitoria y no se deja intimidar por el ambiente del Buesa Arena y la entidad del que considera como "uno de los mejores equipos de Europa".