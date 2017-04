Cuspinera: "Matemáticamente no está conseguido el objetivo"

Madrid, 29 abr (EFE).- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, José Ramón 'Jota' Cuspinera, aseguró hoy que el objetivo del club madrileño, la permanencia en la Liga Endesa, no está cumplido "matemáticamente" y tienen que "salir concentrados" para intentar ganar mañana al Herbalife Gran Canaria en casa.

"Sé que es difícil que no se cumpla el objetivo, porque se tienen que dar muchas carambolas, pero yo no me fio de nada, así que cuanto antes consigamos esa victoria mejor. Matemáticamente no está conseguido el objetivo y necesitamos salir concentrados para tratar de ganar al Gran Canaria", declaró Cuspinera a la web del club.

Para asegurar la permanencia de forma matemática el Fuenlabrada tiene que ganar mañana al Herbalife en el Pabellón Fernando Martín (12.30 horas peninsulares) y necesita que pierda uno los tres equipos siguientes: el Betis Energía Plus, el Tecnyconta Zaragoza o el Río Natura Monbús Obradoiro.

El técnico del Fuenlabrada quiere también que su equipo acabe el año con "buenas sensaciones", especialmente en los dos partidos que le quedan en su feudo, el de mañana y el del Río Natura Monbús Obradoiro.

"Sería un justo premio a una temporada con altibajos sí, pero con buenos momentos que creo que los hemos disfrutado", añadió.

Cuspinera ve a su equipo "cansado". "Las piernas no nos dan para mucho más", apunta el entrenador, que cree que el sobreesfuerzo de la competición europea les está pasando "factura" en este final de temporada.

"Hay que hacer un último esfuerzo por acabar bien la temporada y ver si con nuestra afición somos capaces de dar ese pasito que ahora mismo necesitamos para poder competir", añadió el entrenador del Fuenlabrada.