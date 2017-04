El Alcorcón busca puntos vitales para la salvación y Cádiz para fase ascenso

Alcorcón /Cádiz, 29 abr .- El Alcorcón, en descenso y a cuatro puntos de la salvación, necesita una victoria que le permita mantener sus opciones de permanencia, mientras que el Cádiz, quinto clasificado, aspira a seguir asentado en los puestos de promoción para pelear por el ascenso.

El conjunto madrileño sabe que su margen de error es mínimo para no quedarse descolgado en los puestos de descenso, ya que todo lo que no sea ganar le dejaría en una situación muy delicada debido al calendario que tiene, con visitas a Oviedo, Girona y Murcia y enfrentamientos en casa con Rayo, Tenerife y Lugo.

Por ese motivo, desde el club alfarero han catalogado este partido como una auténtica final y tienen muchas esperanzas puestas en revertir esta mala dinámica en la que se encuentran, con solo una victoria en los últimos doce encuentros.

El principal problema que tiene el Alcorcón es con el gol, puesto que solo ha marcado 24 tantos en lo que va de temporada, es el equipo que menos anota de la categoría junto con el Reus y su sequía alcanza ya los 323 minutos.

En este apartado la dependencia de David Rodríguez ha hecho mella, puesto que de los 24 goles marcados, once han sido del delantero toledano, que últimamente no está en racha. Oscar Plano, con dos goles, y Pablo Pérez, con uno, son los delanteros que también han aportado algún tanto. Otros jugadores de perfil ofensivo como Álvaro Giménez, Iván Alejo y Martín Luque aún no se han estrenado en el campeonato liguero.

Para este encuentro, Julio Velázquez cuenta con la baja del lateral izquierdo Carlos Bellvis, que está sancionado. Su lugar en el once es probable que lo ocupe el rumano Razvan Ochirosii.

Por su parte, el Cádiz, con toda la plantilla disponible, viaja a Alcorcón con la clara intención de volver a la senda del triunfo tras haberse atascado en las últimas jornadas.

Después de perder frente al Tenerife en casa (0-1), el equipo ha sumado cuatro empates. Ello ha supuesto que haya visto reducida su ventaja dentro de los puestos de promoción de ascenso a dos puntos, cuando hace semanas había llegado a tener siete de renta.

Sin embargo, el buen juego practicado en la segunda parte del último partido, en el estadio Ramón de Carranza frente al líder, el Levante (1-1), mantiene la ilusión de los aficionados gaditanos.

Los dieciocho convocados por Cervera son los porteros Cifuentes, y Jesús; y los jugadores de campo Carpio, Aridane, Sankaré, Oliván, Servando, José Mari, Abdullah, Garrido, Silvestre, Salvi, Álvaro, Nico, Aitor, Aketxe, Santamaría y Ortuño.

El Cádiz visitará Santo Domingo por primera vez en este encuentro. El único precedente entre ambos conjuntos ha sido esta temporada en el Ramón de Carranza, en la primera vuelta, cuando el equipo gaditano se impuso por 4-1.

Para este encuentro se espera la presencia de numerosos aficionados cadistas, puesto que se han agotado las localidades de visitantes y se espera que un nutrido grupo emprenda viaje hacia Madrid para apoyar a su equipo.

- Alineaciones probables:

Alcorcón: Dmitrovic; Fede Vega, David Navarro, Rafa Paez u Owona, Razvan; Bakic, Toribio, Kadir, Oscar Plano; Álvaro Giménez y David Rodríguez.

Cádiz: Cifuentes; Carpio, Aridane, Sankaré, Oliván; Garrido o Abdullah, José Mari, Salvi, Álvaro, Aketxe; y Ortuño.

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Colegio Vasco).

Estadio: Santo Domingo.

Hora: 12.00.