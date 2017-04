Zidane: "No podemos olvidarnos de más de 400 goles de Cristiano de extremo"

Madrid, 28 abr (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió que la posición de Cristiano Ronaldo sigue siendo la de extremo y no la de delantero centro, donde ha jugado los últimos partidos, y recordó que en su demarcación natural no se puede olvidar que ha marcado más de 400 goles.

"Cristiano siempre ha jugado de extremo y de vez en cuando, por sus cualidades, puede jugar de delantero centro porque es muy bueno, pero su posición es extremo y nadie lo va a cambiar. No podemos olvidarnos de 400 goles en esa posición. Con su calidad puede jugar también en otro sitio", aseguró.

Zidane destacó el buen momento físico y anímico que atraviesa su plantilla en el momento en el que se deciden los títulos grandes. "Físicamente estamos bien y anímicamente muy bien también porque sabemos que hasta ahora lo que hicimos estuvo fenomenal, pasamos momentos de dificultades también, pero del inicio hasta ahora podemos estar muy positivos con lo que estamos haciendo. Viene lo más bonito y estamos bien".

No dedicó ni un segundo a mirar nada que no fuese el partido ante el Valencia y no quiso entrar en el último partido de LaLiga Santander del Real Madrid, ante un madridista que es técnico del Málaga como Míchel. "Esto es ruido y a mí no me interesa, solo el partido que tenemos mañana".

Destacó Zizou la forma en la que encara cada partido su grupo de jugadores. "Tengo una plantilla extraordinaria con todos metidos, saben que esto es el Real Madrid y que cada partido nos jugamos la Liga y la Champions".

"Más que la calidad de la plantilla sobre todo me quedo con la seriedad. Son muy profesionales y respetuosos. Estamos en el mismo camino. Luego es verdad que cada uno puede pensar que juega menos o más. Tengo que elegir yo y es de las cosas más difíciles de un entrenador", confesó.

Por último, repasó el estado de los portugueses Fabio Coentrao y Pepe, con una nueva molestia el primero y la mejoría del segundo, con el deseo de que reaparezca antes de que acabe la temporada.

"A Fabio le duele una cosa, no es mucho. Él es el primero que no está contento con sí mismo. Quiere entrenar, ha vuelto a jugar y se sintió futbolista pero otra molestia le impide estar con nosotros. No es mucho pero tiene molestias en el recto", desveló.

"Espero que Pepe vuelva a jugar esta temporada, de su futuro no se nada, se que su estado de animo está mejor porque no tiene más dolor en las costillas que es zona muy dolorosa. Espero que antes del final esté con nosotros", concluyó.