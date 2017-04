Voro: "Mi cabeza está aquí hasta 21 de mayo. Luego ya se verá"

Paterna , 28 abr .- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', comentó respecto a su futuro que su cabeza está en el equipo hasta el 21 de mayo, fecha en la que acaba la Liga, y añadió que luego, "lo que tenga que ser, ya se verá".

Así lo indicó en la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará mañana ante el Real Madrid, en la que indicó que solo piensa en acabar lo mejor posible la temporada y que cuando concluya ya se verá si sigue como entrenador o en otra área del club o si prosigue en otro sitio su carrera como técnico.

"Mi idea en estos momentos es no contemplar un escenario en otro sitio porque no existe y si tiene que existir en su momento se verá", agregó.

"En estos momento solo me preocupa trabajar por el Valencia. Esta es mi filosofía. Tengo ilusión por seguir aquí, pero si tiene que ser en cualquier otra área, que me sienta a gusto y útil", agregó.

Voro aseguró que nadie del club le ha comunicado nada sobre su futuro. "No ha cambiado nada, nadie me ha dicho nada y el club elegirá el momento adecuado. Ni me molesta ni me deja de molestar, ya lo sabía de antemano y no depende de mí".

Respecto a las informaciones que apuntan un presunto interés del Granada por hacerse con sus servicios para la próxima temporada, afirmó que "sobre hipótesis no voy a hablar ni valorar, no me consta nada, tendré que hablar con mi representante, aunque para ello me tendré que buscar uno porque ahora no lo tengo".

"Mi escenario no es ese. No tengo ninguna noticia y mi cabeza esta en estos cuarto partidos y acabar lo mejor posible", concluyó Voro.