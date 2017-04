Londres, 28 abr (EFE).- La Justicia británica dio hoy luz verde para la extradición a España del etarra convicto Antonio Troitiño, requerido por la Audiencia Nacional desde 2012 por presunta reintegración a ETA.

El Tribunal Superior de Londres rechazó hoy una petición de la defensa de prorrogar una orden judicial que impedía la entrega del sospechoso, a la espera de que se resolviera un juicio paralelo de inmigración que tiene pendiente en el Reino Unido.

Los jueces Ian Burnett y Duncan Ouseley revocaron la orden, al concluir que ese juicio pendiente en el Alto Tribunal de Inmigración y Asilo, que estaba programado para los días 9 y 10 de mayo, no debe bloquear la extradición.

Con la orden revocada, Troitiño, que está detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, podría ser entregado al Estado español en un plazo de diez días.

Ouseley precisó en la breve vista de hoy, en la que no estaban presentes las partes, que el procesado "no tiene opción de recurrir" su decisión por la vía del Tribunal Superior, y sus abogados no han indicado si analizarán otras alternativas.

Los representantes del etarra convicto obtuvieron el pasado febrero esa orden judicial de emergencia a fin de frenar su entrega a España, que ya había iniciado la Agencia Nacional del Crimen (NCA, en inglés) después de que el 9 de febrero otros jueces del Superior le hubieran denegado a Troitiño la posibilidad de llevar su caso hasta el Tribunal Supremo.

La defensa ha argumentado durante este último proceso que, en base a la ley de extradición británica, un sospechoso no puede ser entregado a un tercer país si tiene abierta en el Estado de acogida una solicitud de asilo político.

La abogada Laura Dubinsky arguyó que en el juicio de mayo, que en general se refería a una orden de deportación emitida en 2015 por el ministerio británico del Interior, se contemplaba una petición de asilo supuestamente presentada por la defensa de Troitiño el 27 de noviembre de 2013.

Sin embargo, Burnett y Ousley consideraron hoy que una carta remitida en esa fecha "no constituye en sí una petición de asilo", pues no cumple con los requerimientos formales de las solicitudes de asilo en el Reino Unido.

De esta manera, sin una petición de asilo pendiente, Troitiño puede ser, en su opinión, entregado.

Durante el proceso que hoy concluyó, los magistrados oyeron también los argumentos del ministerio del Interior -parte litigante en el juicio migratorio-, de la NCA y de la fiscalía británica, que representa a la Justicia española en el proceso de extradición.

La vista de hoy podría ser la última de Antonio Troitiño en el Reino Unido, donde ha protagonizado cuatro procesos de extradición -en virtud de sendas órdenes europeas de detención emitidas por la Audiencia Nacional española- y otro paralelo de inmigración, que, como consecuencia del dictamen de hoy, será seguramente anulado.

Troitiño ganó los tres primeros juicios, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara, en octubre de 2013, la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, que España quería imponerle.

En el transcurso de los procesos la Justicia británica ha desestimado además un cargo formulado inicialmente por la Audiencia Nacional contra este sospechoso por presunta falsificación de documentos.

El acusado, de 59 años, fue detenido en 2012 por primera vez en el Reino Unido, adonde llegó tras haber salido en libertad en España en abril de 2011, tras cumplir una pena de 24 años por varios atentados cometidos en la década de los años 80.

Entre otros, Troitiño fue autor de un ataque en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en Madrid, en el que murieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.