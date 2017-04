Los sevillanos, ante el complicado reto de ganar por necesidad a un grande

Sevilla, 28 abr (EFE).- El Real Betis Energía Plus, a falta de cuatro jornadas para que concluya la fase regular de la Liga Endesa y situado en la penúltima posición de la tabla, recibe el sábado en el Palacio San Pablo al Barcelona Lassa, un 'grande' frente al que tiene el complicado reto de ganar en la lucha por la permanencia.

El equipo andaluz acumuló la pasada semana otra derrota -en Sevilla ante el Valencia- en el segundo partido de Alejandro Martínez como técnico, después de que debutara sin éxito en la cancha del Real Madrid.

Ahora llega otro exigente partido y también como local con la intención de romper una racha de cinco seguidos sin ganar que tiene a los béticos en puestos de descenso.

El alero estadounidense Troy DeVries, el último refuerzo del equipo, declaró esta semana que la permanencia es un "gran reto" y que para ello "lo más importante es estar unidos".

El baloncestista norteamericano, que debutó con la camiseta bética el pasado sábado ante el Valencia Basket, suple a su compatriota DeAndre Kane, lesionado hace dos semanas después de haber jugado sólo cinco partidos con el equipo hispalense.

En este sentido los problemas se siguen acumulando, pues el club informó este viernes de que el alero esloveno Bostjan Nachbar no se recupera de una microrrotura fibrilar en el sóleo y no estará este sábado ante su exequipo, pero tampoco en la próxima jornada en la cancha del Rio Natura Monbus, un partido que se prevé vital entre dos formaciones en la lucha directa por no descender.

Nachbar será suplido en la convocatoria por el joven pívot rumano Emanuel Cate, quien tendrá la oportunidad de volver a ayudar al equipo ante un fuerte rival como el Barcelona, pese a que los azulgranas también se han mostrado esta temporada irregulares fuera de su cancha, algo que intentará aprovechar el Betis Energía Plus para dar la sorpresa.

Los precedentes para el objetivo sevillano son nefastos, con 49 derrotas por solo 19 victorias ante el equipo barcelonés, mientras que si se contabilizan sólo los partidos disputado en la capital andaluza, el equipo catalán ganó al andaluz en veinte ocasiones y perdió diez encuentros.