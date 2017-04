Setién: "Todos los partidos que hemos hecho ante el Atlético han sido dignos"

Las Palmas de Gran Canaria, 28 abr (EFE).- Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, ha dicho hoy que todos los partidos que ha jugado el conjunto isleño contra el Atlético de Madrid, con él como técnico, han sido "muy dignos", y espera que su equipo tenga un "estímulo" especial mañana al recibir a los rojiblancos.

El entrenador cántabro reconoce que la Unión Deportiva no pasa por su mejor momento y que se ha instalado el "pesimismo generalizado" por un final de temporada decepcionante, pero confía en que esa dinámica cambie ante uno de los grandes del fútbol español.

Setién recuerda que ya le ganaron esta temporada al Atlético en la Copa del Rey, con un 2-3 insuficiente para pasar la eliminatoria de octavos de final, y que las sensaciones en todos los partidos han sido "buenas", incluso en las derrotas por 0-2, en la ida copera, y por 0-3 la temporada anterior en la Liga.

El técnico montañés sostiene que su equipo ha tenido el balón más tiempo que el rival en esos encuentros, pero admite que no han podido frenar el contraataque letal de los rojiblancos.

A su juicio, el Atlético "siempre está bien", y no cree que le afecte la derrota de esta semana en el estadio Vicente Calderón ante el Villarreal (0-1), a pesar de haber sido alcanzado por el Sevilla en la tercera plaza de la tabla.

Incluso no ha escondido su preferencia para que gane la Liga de Campeones, por su pasado rojiblanco como futbolista.

En cuanto a sus jugadores, Setién ha revelado que Prince Boateng está "bien", que Jonathan Viera fue reservado ayer en la parte final del entrenamiento, y que Vicente Gómez aún acusa molestias, por lo que valorará a todos en la sesión prevista para esta tarde.

Además, cree que la sanción de cinco partidos impuesta al delantero Marko Livaja, y ratificada ayer por el Comité de Apelación, es "totalmente desmesurada, una barbaridad".

Preguntado por el doloroso 3-0 encajado en Leganés, Setién asegura que le encantó la respuesta del equipo en la primera parte, pero después llegaron "dos accidentes" en los dos primeros goles del equipo pepinero, y algunos de sus jugadores no tuvieron la fortaleza mental necesaria para reaccionar, pero en ningún momento se abandonaron.

Con respecto a su futuro, el técnico cántabro ha insistido en que no se pronunciará públicamente, pero hoy sí ha matizado que no dirá "si es verdad o mentira" el posible interés del Valencia, cuando el pasado martes aseguró, ante la misma pregunta, que no era cierto.

Además, Setién no descarta contratar a un representante para que negocie su futuro, porque esta situación le está "superando", por lo que está "considerando seriamente" esa posibilidad.