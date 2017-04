El PNV no presenta enmienda a los Presupuestos y seguirá negociando con Rajoy

Madrid, 28 abr (EFECOM).- El PNV no ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 tras haberse desbloqueado algunos temas con la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha explicado que en las últimas horas, Rajoy ha intermediado en las conversaciones con la formación y ha puntualizado que el presidente "es decisivo en las próximas horas".

No obstante, ha reiterado que no hay acuerdo cerrado y no ha descartado que el PNV vaya a votar a favor del resto de enmiendas que piden la devolución de los Presupuestos.

Esteban ha afirmado que las últimas 48 horas han sido "de locura" y ha señalado que seguirán trabajando en un acuerdo durante "el largo fin de semana" ya que "dada la premura no ha dado tiempo a desbloquear otros asuntos".

"Creo que el presidente es decisivo en las próximas horas", ha dicho el portavoz del PNV que ha valorado esta intermediación para sacar adelante "determinados asuntos" que eran importantes, aunque no ha desvelado su contenido y ha puntualizado que "no ha habido tiempo para madurarlos".

"Veremos si eso es posible en los próximos días, y ahí el presidente es importante", ha dicho Esteban al tiempo que ha advertido de que según se avance en las conversaciones y se pueda llegar o no a un acuerdo beneficioso para Euskadi decidirán su posición en el debate de totalidad que tendrá lugar el 3 y el 4 de mayo en el pleno del Congreso.

"No está absolutamente descartado que no votemos a favor de las enmiendas a la totalidad", ha dicho, en referencia con las hoy registradas, aunque también ha afirmado que "la capacidad de llegar a un acuerdo hoy es mayor porque hay directrices claras de que eso pueda ser así".