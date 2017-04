El PNV no presenta enmienda a los Presupuestos aunque sigue negociando

Madrid, 28 abr (EFECOM).- El PNV no ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 tras haberse desbloqueado algunos temas, aunque todavía no hay acuerdo y no ha descartado que vayan a votar a favor del resto de enmiendas que piden la devolución del texto.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha explicado que en las últimas horas, la formación ha hablado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para intermediar en las conversaciones.

Esteban ha afirmado que las últimas 48 horas han sido "de locura" y que seguirán trabajando en un acuerdo durante "el largo fin de semana".EFECOM