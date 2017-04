Palmer, tras ganar la Copa Presidente: "tenía ganas de volver a ganar un oro"

Alicante, 28 abr (EFE).- Blanca Palmer, que este jueves logró la medalla de oro en la Copa Presidente de Europa de taekwondo, ha expresado que "tenía ganas de volver a ganar un oro" después de que en los últimos torneos internacionales se hubiera quedado a las puertas.

La valenciana, subcampeona de Europa en 2016, ha logrado el triunfo en una de las pruebas más importantes del calendario (torneo de nivel G2), lo que le permite crecer en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Estoy muy contenta. Tenía ganas de volver a lo más alto del podio porque hacía varios campeonatos internacionales que me tenía que conformar con la plata y el bronce", ha apuntado Palmer.

"Pese que gane el título, no empecé muy bien y no me gustaba lo que estaba haciendo. Conforme avanzó la competición todo fue mejor, aunque no sabría decir cuál de los combates fue más duro porque hubo tres en los que me impuse en los últimos segundos", ha argumentado.

"Los cinco combates resultaron muy complicados porque no podía relajarme en ningún momento", ha reconocido la valenciana, que derrotó en primera ronda a la británica Pooja Vadhva, en segunda a la turca Ipek Cidem y en cuartos a la rusa Biana Lager.

En semifinales venció a la rusa Regina Sakhautdinova y se impuso en la final tras superar en el combate final a la británica Courtney Eardley (25-16).

Palmer ha dedicado el triunfo a sus entrenadores Francisco Martín y Cristina Muñoz porque siempre le apoyan y se muestran "superpendientes" de ella.

"De hecho, cada vez que acababa un combate hablaba con ellos para que me aconsejaran", ha desvelado la deportista, que también agradeció el trabajo de 'Pepeillo' (José Jesús Márquez), el técnico de la Real Federación Española de Taekwondo que suele acompañarle en los combates.