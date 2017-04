Pablo Larrazábal es el nuevo líder con tres golpes de ventaja

Redacción deportes, 28 abr (EFE).- El español Pablo Larrazábal es el líder destacado del Abierto de China de golf, que se disputa en Pekín, tras obtener tres golpes de ventaja sobre el sudafricano Dylan Frittelli y el francés Alexander Levy en la clasificación al término de la segunda jornada.

Larrazábal comenzó la ronda en segunda posición, a un golpe de Levy, pero 5 birdies, 1 eagle, en el hoyo 11, y un único bogey, en el hoyo 17, el primero de su cuenta en lo que va de torneo le permitieron acabar la jornada en tan privilegiada posición y con esa ventaja de tres golpes.

"Llevo dos semanas jugando muy bien, pero en Shenzhen no me entraron los putts. Ahora está ocurriendo al contrario, que los estoy metiendo y estoy con confianza. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve líder en un torneo y me encanta. Vamos a ver que pasa en los 36 hoyos que faltan", declaró Larrazábal.

Clasificación tras la segunda jornada:

.1. Pablo Larrazábal (ESP) 130 (64+66) golpes

.2. Dylan Frittelli (RSA) 133 (70+63)

.+. Alexander Levy (FRA) 133 (63+70)

.4. Soomin Lee (CDS) 134 (69+65)

.5. George Coetze (RSA) 136 (67+69)

.+. Thomas Detry (BEL) 136 (70+66)

.7. Bernd Ritthammer (ALE) 137 (70+67)

.+. Dean Burmester (RSA) 137 (67+70)

.+. Joost Luiten (FRA) 137 (68+69)

.+. Jaco van Zyl (RSA) 137 (68+69)

.+. Graeme Storm (ING) 137 (69+68)

.+. Bernd Wiesberger (AUT) 137 (69+68)

.+. Y.E. Yang (CDS) 137 (69+68)

14. Pep Anglés (ESP) 138 (70+68)

.+. Jorge Campillo (ESP) 138 (68+70)

.......

27. Felipe Aguilar (CHI) 140 (70+70)

53. Nacho Elvira (ESP) 143 (73+70)

--- No pasaron el corte ---

69. Alejandro Cañizares (ESP) 144 (71+73)

.+. Carlos Pigem (ESP) 144 (74+70)

86. Adrián Otaegui (ESP) 145 (70+75).