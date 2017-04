El Obradoiro, contra el líder y la historia en su visita a la Fontenta

Santiago de Compostela, 28 abr (EFE).- El Rio Natura Monbus Obradoiro visita este sábado (19.00 horas) la pista del líder de la liga Endesa, Valencia Basket, con el objetivo de sumar su primera victoria en el pabellón Fuente de San Luis, donde ha perdido las seis veces que ha jugado como equipo ACB.

No parece el equipo que dirige Pedro Martínez el mejor rival para que los santiagueses sumen un triunfo que les permita llegar menos presionados a la "final" que disputarán el próximo fin de semana en el Multiusos Fontes do Sar contra el Real Betis Energía Plus, su principal rival en la lucha por eludir el descenso de categoría.

Para visitar a un Valencia Basket que busca mantenerse en el liderato después de perder las dos finales que ha jugado esta temporada -ante el Real Madrid en la Copa del Rey y frente al Unicaja en la Eurocup-, el entrenador del Obradoiro, Moncho Fernández, recupera al húngaro Rosco Allen, tras superar la fractura que había sufrido en la tibia izquierda.

"El Valencia es un equipazo", indicó el técnico gallego, quien en su análisis del rival profundizó que "no son solo es uno de los que más anotan, de los que dan más asistencias, con muy buenos porcentajes de dos y de tres, sino que son el segundo que mejor defiende. Son una sinfonía coral baloncestística en el aspecto ofensivo y defensivo".

Moncho Fernández, no obstante, no renuncia a la victoria en la Fonteta, aunque para ello sabe que necesitarán "un equilibrio" entre el juego defensivo y el ofensivo porque el Valencia tiene "un despliegue en contraataque muy bueno".