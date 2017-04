Nadal: "Estoy sabiendo responder tras inicios complicados"

Barcelona, 28 abr (EFE).- El español Rafael Nadal se ha mostrado satisfecho tras su victoria en cuartos de final (7-6 y 6-2) del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó ante el coreano Hyeon Chung y por ser capaz de "responder tras inicios complicados".

"He salvado una doble rotura de servicio con 3-1 en contra. En el siguiente juego he podido hacer el 'break' y, a partir de ese momento, he mejorado y el partido se ha puesto de mi lado", ha añadido.

Nadal, tercer cabeza de serie y vigente campeón del torneo, ha destacado la dificultad que supone jugar contra Chung, un joven tenista que solo había visto "en vídeo".

"Tampoco puedes estar viendo tres horas de vídeo. Además, este tipo de jugadores están en continua evolución", ha explicado.

Nadal ha destacado el buen juego del coreano, del que ha asegurado que ha dado "un gran paso adelante" como jugador esta semana, en la que ha derrotado a dos cabezas de serie, los alemanes Alexander Zverev y Philipp Kohlschreiber.

"Hasta hoy, Chung no había perdido ningún set y ha demostrado que es un jugador rápido y con mucha confianza", ha explicado Nadal, que también ha apuntado que el coreano, 94 del mundo, "estará más arriba" en el ránking ATP en el futuro.

Nadal disputará mañana su décima semifinal en el torneo barcelonés, ante el argentino Horacio Zeballos, contra quien ya perdió en Viña del Mar sobre tierra batida en 2013: "Ese día jugó muy bien, aunque yo llevaba meses sin competir. Es un jugador difícil".