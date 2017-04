Montoro pide a las autonomías que no "exageren" al criticar inversiones

Madrid, 28 abr (EFECOM).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha pedido hoy a los ejecutivos autonómicos que no caigan en la "exageración" cuando denuncien la falta de inversión en obra pública, ya que deben tener en cuenta que prácticamente todo el año pasado fue de Gobierno en funciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha recalcado que "llevar a la exageración" determinadas denuncias sobre la falta de inversión en obra pública, a tenor del proyecto de Presupuestos para este año, puede dar a entender que "no hay obra pública" y que no se ejecuta, y eso "no es cierto", según sus palabras.

Lo que aparece en el proyecto presupuestario, en tramitación en el Congreso, son "inversiones realistas" que toman como base "las inversiones no ejecutadas" durante el año pasado, pues fue un año que pasó casi entero con un Gobierno en funciones, ha explicado.

Fue "una situación política muy diferente" que provocó un grado de no ejecución de obra pública mayor que en años anteriores.

Unas "circunstancias políticas realmente peculiares" que justifican y explican las cifras de los Presupuestos que el Gobierno ya ha llevado al Congreso, ha insistido el ministro de Hacienda.

La mayoría de las comunidades autónomas, incluidas algunas en las que gobierna el PP, han sido muy críticas con las inversiones en infraestructuras que recogen los Presupuestos de 2017.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha abogado por "ver y resolver estas cosas juntos" en marcos como el Senado o la Conferencia de Presidentes, y seguir así la senda que, a su juicio, ha abierto el Ejecutivo esta legislatura al apostar por cauces de diálogo y cooperación territorial.

Asimismo, preguntado por la reivindicación hecha hace unos días por el presidente de Aragón, Javier Lambán, en favor de una agencia tributaria propia de la comunidad, Montoro ha recordado que ya hay "otras agencias tributarias en España" y que "lo que importa es qué hace cada una", es decir, gestionar los tributos específicos de su comunidad.

Según ha explicado, no es tan relevante que se use y se reproduzca el nombre de la Agencia Tributaria del Estado para luego agregar referencias autonómicas, como que se especifique para qué se quiere crear y cómo va a funcionar.

Así, en alusión a la propuesta de Lambán, el ministro ha asegurado: "Lo puede llamar como sea, pero no es la del Estado; que nadie se confunda".

Porque la de la Agencia Tributaria estatal es una historia de "éxito" que pone en reconocimiento la labor de los 26.000 funcionarios que trabajan en ella, según ha apuntado el ministro.

Y en su cometido, además, ya figura la participación en otras administraciones "de manera integral".

Méndez de Vigo, en respuesta a otra demanda de Lambán acerca de la necesidad de forjar una relación de bilateralidad con el Estado, ha avanzado que el próximo 3 de junio se celebrará la Comisión bilateral entre la administración general y la aragonesa.