Mendilibar: "La victoria ante Las Palmas ha dado vida al Leganés"

Eibar , 28 abr .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha afirmado hoy viernes que "la victoria ante la UD Las Palmas ha dado vida al Leganés", antes de que los madrileños visiten Ipurúa el domingo (18.30 horas), en un encuentro de la jornada 35 de Primera División.

El técnico del equipo guipuzcoano espera a un Leganés crecido y complicado, que luchará para lograr la permanencia. El triunfo (3-0) obtenido por los madrileños el pasado miércoles en Butarque les ha alejado a 6 puntos de los puestos de descenso. "Les ha dado la vida a ellos y han sacado más ventaja al Sporting de Gijón. Van a venir a sumar y luego tienen un partido en casa para certificar la permanencia. Vendrán contentos, con la moral alta tras haber ganado bien, sin agobios, al Las Palmas", ha valorado.

Los eibarreses lo tienen más difícil para clasificarse para los puestos europeos, ya que no han conocido la victoria en las tres últimas jornadas ligueras.

"Es difícil, porque el Villarreal, el Athletic Club, y la Real Sociedad nos llevan muchos puntos de ventaja, y sólo quedan 4 partidos para el final de liga. Tendríamos que ganar todo y que ellos fallaran. Queremos mantener el octavo puesto, le llevamos un punto al Espanyol mas el 'goal-average' general. Queremos sumar los puntos suficientes para que ellos no nos pasen. Si ello nos lleva a poder alcanzar a alguno de los de arriba, mucho mejor, pero ahora mismo no pienso en eso", ha explicado.

El Eibar afronta una semana muy dura, en la que va a disputar tres partidos. No ha podido vencer en los dos primeros, en duelos de rivalidad regional ante clubes vascos (perdió 0-1 con el Athletic Club en Ipurúa el lunes, y empató 0-0 con el Alavés en Mendizorroza el jueves).

Los eibarreses jugaron en inferioridad numérica en ambos encuentros por las expulsiones de Gonzalo Escalante ante los vizcaínos, y de Asier Riesgo frente a los alaveses. Además, debido a las lesiones y a las sanciones, muchos jugadores azulgranas han tenido que actuar muchos minutos y han acumulado un montón de esfuerzos.

"Estamos cansados, a ver cómo recuperamos para el partido del domingo, será fuerte. Aparte de los dos encuentros que hemos disputado en cuatro días, hemos jugado en inferioridad numérica en ambos casos, la mayor parte del tiempo con sólo 10 futbolistas, hemos jugado 40 minutos con uno menos ante el Athletic, y una hora frente al Alavés. Eso supone un sobreesfuerzo y tres días después nos enfrentamos al Leganés", ha destacado Mendilibar.

El técnico no comprende por qué se disputan 6 partidos de liga (lo habitual son 4) en abril, cuando ya falta poco para el final de la temporada 2016-2017 y el cansancio acumulado perjudica a los equipos, algunos de los cuales deben todavía afrontar más encuentros (los que sobreviven en las competiciones europeas). "Han puesto dos jornadas de liga entre semana en abril, cuando la gente está más cansada, en lugar de ponerlas en septiembre u octubre, cuando están más 'frescos' los jugadores", ha criticado a quienes hayan confeccionado el calendario liguero.

"Dentro de lo malo, empatamos en Vitoria, sumamos un punto jugando con uno menos durante una hora. Ahora la gente estará mejor moralmente, más que físicamente", ha sentenciado.

A pesar del cansancio, Mendilibar confía en sus hombres. "Tengo gente honrada en la plantilla, que en los partidos da todo lo que tiene hasta el pitido final. Eso no me preocupa. A Sergi Enrich, que ha jugado todos los encuentros de liga, le ves 'matándose' a correr en el minuto 85, a pesar de que no podía más. No sé de dónde saca las fuerzas. No estoy preocupado, porque van a dar todo lo que tienen en el campo", ha subrayado.

"Lo que más me preocupa es el mal comienzo de partido que hicimos ante el Alavés, los primeros 25 minutos. En igualdad de condiciones, 11 contra 11, salimos mál al campo y el peligro que generó el Alavés fue porque se lo regalamos. Nos 'pusimos las pilas' a partir de la expulsión de Riesgo y no puede ser. Tenemos que ponernos las pilas desde el pitido inicial", ha advertido.

Christian Rivera es duda frente al Leganés por problemas físicos, debido a un golpe recibido en el partido contra el Athletic Club (0-1) en Ipurúa del pasado lunes, pese a lo cual se enfrentó al Alavés (0-0) en Mendizorroza el jueves. El mediocentro gijonés no ha entrenado hoy viernes, tampoco lo hará el sábado, por lo que hasta el domingo el técnico de los eibarreses no sabrá si puede o no contar con él para el domingo.

Mendilibar recuperará a Pedro León Sánchez y a Iván Ramis tras cumplir ambos ante el Alavés el partido de sanción por acumulación de amonestaciones. En cambio, sufre 4 bajas, los sancionados Asier Riesgo (expulsado ante el Alavés), y Gonzalo Escalante (vio la tarjeta roja frente al Athletic Club), y los lesionados Fran Rico y Tiago Manuel Dias Correia 'Bebé', quien padece una infección en un pie.

Si se recupera Christian Rivera, el preparador podría contar con 18 jugadores disponibles. "Dependerá de él y de las pruebas médicas. Si está dispuesto, estaremos con 18 hombres", ha indicado Mendilibar, quien no se vería obligado a convocar a futbolistas del filial, el CD Vitoria, como tuvo que hacer frente al Alavés, cuando fueron citados Imanol Sarriegi y Josué Dorrio.