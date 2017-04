Martínez: "Sería fantástico ganar a uno de los mejores equipos de Europa"

Sevilla, 28 abr (EFE).- El entrenador del Real Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, espera batir el sábado al Barcelona porque ese triunfo sería "fantástico para salir de abajo" y porque significará haberle "ganado a uno de los mejores equipos de Europa", por lo que "sumar una victoria así sería muy importante".

Martínez, en una rueda de prensa en la víspera del partido que se disputará en el Palacio San Pablo, dijo que el rendimiento de sus hombres hace una semana ante el Valencia, pese a la ajustada derrota (85-90), le "da argumentos para pensar que se puede salir" de los puestos de descenso, siempre que el Betis "logre competir igual y tener opciones de ganar el final".

"Nos perjudica que ellos estén liberados de no tener que jugar la Euroliga. Ya la semana pasada gente como Navarro jugaron minutos. No tienen tanta presión de tener que recuperar jugadores con urgencia. Se están jugando cosas importantes. Siempre es peligroso", añadió el técnico bético sobre el rival.

Para batir a los azulgranas, el Betis Energía Plus deberá "jugar perfecto y que ellos no estén bien", aunque recela del Barcelona porque "sabe que tras no hacer una buena Copa y Euroliga, solo le queda la Liga".

El preparador catalán alabó al alero estadounidense Troy DeVries, quien "lleva aquí siete días y parece que lleva siete meses" porque "se ha adaptado muy bien" y está "muy comprometido con el grupo", de modo que su fichaje será el último de la temporada porque "lo atractivo es inviable" por su elevado precio.

Alejandro Martínez confirmó que el capitán verdiblanco, el ala-pívot esloveno Bostjan Nachbar, "no va a jugar" por cuarto partido consecutivo, ya que "las molestias se convierten en una microrrotura, este tipo de lesiones son traicioneras", así que dará el alta al joven pívot rumano Emanuel Cate para suplirlo.

Aunque espera recuperar a Nachbar para el duelo decisivo ante el Obradoiro de la siguiente jornada, Martínez rechaza "no competir"el sábado "por estar centrados en Santiago", partido para el que no concentrará a su plantel durante la inminente Feria de Abril debido a que prefiere "apelar a la profesionalidad de los jugadores".

El técnico barcelonés pidió que "no sean un tema de conversación" los arbitrajes que padece el Betis Energía Plus porque "el baloncesto no debe ser el fútbol", y está "seguro" de que los colegiados "no están predispuestos a pitar en contra de un equipo. Se equivocan lo mismo a favor que en contra", subrayó.