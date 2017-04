Lete recibe a los subcampeones Eguibar y Hernández: "Habéis hecho una gesta"

Madrid, 28 abr (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, recibió este viernes a los subcampeones mundiales en los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Sierra Nevada 2017, Lucas Eguibar y Regino Hernández, a los que dijo que han hecho "una gesta" que será recordada en el tiempo.

"Hace poco se cumplieron 45 años desde la gesta de Paquito Fernández Ochoa (oro en eslalon en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972). Estoy seguro que dentro de 45 años seréis recordados también como una gesta para el deporte español y los deportes de invierno, una página brillantísima. Habéis hecho historia", afirmó Lete en la recepción a los medallistas de plata en la sede del CSD.

El acto se inició con un minuto de silencio en recuerdo al que fuera entrenador del equipo nacional Israel Planas, fallecido el pasado 17 de marzo por un infarto cerebral, apenas cinco días después de la medalla de plata en 'boardercross' individual de Eguibar y la plata por equipos de sus dos pupilos.

"Espero que sigamos recordando a Israel, yo no tuve oportunidad de conocerle personalmente, pero leí en una entrevista a Lucas qué él les indicó el camino y eso es importante, tener gente que marque el camino. A Lucas le cogió el 250 del ránking y le llevó al segundo. Nadie desaparece mientras este en nuestro recuerdo, espero que siga siendo así en el futuro", añadió Lete.

El presidente del CSD, que recibió de los 'riders' un reloj conmemorativo y un peto firmado por los subcampeones mundiales, agradeció el trabajo a toda la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) encabezada en este encuentro por su presidente, May Peus, que también hizo balance de los Mundiales de Sierra Nevada.

"En nombre de la Federación, hay que decir que creo que se hicieron los deberes. Cuando vinimos al CSD dijimos que íbamos a Sierra Nevada a ver qué se podía hacer y que teníamos opciones de medalla (...) Ahora ahí están esas dos medallas, felicidades a los 'riders' porque ellos lo han trabajado", aseguró Peus.

El presidente de la RFEDI también tuvo agradecimientos para el CSD y los patrocinadores de la Federación (Movistar, Audi, LaLiga4Sports y AC Hoteles) y dijo que ahora descansarán "un poco" para ponerse en seguida con la preparación de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 que se disputarán en PyeongChang (Corea del Sur).

Lucas Eguibar, subcampeón mundial de 'boardercross' en Sierra Nevada, pudo ver junto a los presentes un vídeo que resumía su participación y en el que estuvo explicando sus sensaciones durante la prueba al presidente del CSD.

"En Sierra Nevada las condiciones de la nieve eran difíciles, empezando por que hacía mucho calor, se calentaba la nieve y eso lo ponía difícil, estaba blanda, no corría tanto y se formaban baches. De hecho en la final, en la penúltima curva casi me caigo, también porque intenté ser muy agresivo", relató Eguibar.

Por su parte, Regino Hernández explicó como el buen papel en la prueba por equipos y la plata final le permitió resarcirse de un mal inicio en la prueba individual.

"Llevo varios años que las competiciones importantes se me atragantaban, en las dos olimpiadas me he caído yo solo (...) Encima Sierra Nevada es como mi casa realmente (...) Tuve que hacer borrón con el día anterior, olvidarme para centrarme en la carrera y hacer una buena bajada. Lo hice y llegó la medalla", comentó.

El 'rider' ceutí reconoció que se quitó "un peso de encima" con esa medalla y aseguró tener "muchísimas ganas" para la próxima cita olímpica, para la cual se está recuperando la rotura del tendón supraespinoso y de una luxación de la clavícula, de la que ahora comenzará la recuperación.

"Sabemos que se pueden conseguir las medallas, hemos hecho buenos resultados y ese es el objetivo", añadió su compañero Lucas Eguibar.

En el acto también participó el director de Patrocinios y Relaciones Institucionales de Telefónica Rafael Fernández de Alarcón, que también recibió un peto firmado de los 'riders' por el apoyo de la firma a la RFEDI a través de Movistar.