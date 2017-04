Láinez: "El Getafe tiene, junto al Rayo, la mejor plantilla de Segunda"

Zaragoza, 28 abr (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, César Láinez, ha declarado hoy que su rival de mañana en el estadio de La Romareda, el Getafe C.F., tiene, junto al Rayo Vallecano, "la mejor plantilla de Segunda División".

"Si sumamos los minutos en Primera de los que jueguen mañana en el Getafe sería un equipo de la zona media baja de Primera", ha destacado en rueda de prensa el preparador zaragocista.

Igualmente ha resaltado que los equipos que entrena José Bordalás tienen "una identidad propia que es que no te regalan nada y aprovechan al máximo tus errores".

"Es uno de los equipos con las transiciones más rápidas defensa-ataque de Segunda y más efectivo. Cuenta con jugadores arriba, en las medias puntas por detrás de Molina, que son verdaderos puñales y tiene experiencia atrás como para no regalar nada", ha analizado el técnico zaragozano.

A este respecto ha añadido que el conjunto madrileño llegará a La Romareda a por la victoria "con su modelo de juego" y ha insistido en que no va a regalar nada.

Para contrarrestar las virtudes del Getafe, Láinez considera que su equipo tiene que "exigirse más" e intentar ser "mucho más productivo" con el balón de lo que lo ha sido en los últimos partidos.

El entrenador del Real Zaragoza considera que su equipo todavía no está salvado de un posible descenso a Segunda B y cuantifica en cuatro puntos la cifra que daría la tranquilidad.

"Quedan cuatro puntos para los cincuenta que aseguran la permanencia y la verdad es que no esperábamos en estas cinco últimas jornadas estar tan cerca", ha apuntado.

César Láinez ha repetido que la permanencia "no está conseguida" y que queda una camino "duro" porque tienen que enfrentarse a rivales que se juegan bastantes cosas salvo el Reus.

"Nos queda un tramo complicado pero la dinámica de grupo es buena. Si conseguimos los cincuenta puntos habrá más tranquilidad para seguir jugando igual y cuanto antes lleguemos a esa cifra más tranquilidad para todos", ha añadido.

El entrenador maño cree que la Segunda División española es la competición "más igualada" en las ligas europeas y que hay que tratar de llevar una buena línea, como ha hecho el Levante, para poder equivocarse en el final de liga, además de tener capacidad de autocrítica.

Láinez ha elogiado el compromiso de la plantilla desde su ascenso al primer equipo desde el filial: "veo a los jugadores que en una situación difícil, y con un 60% que no sabe dónde va a estar la próxima temporada porque finaliza contrato, un compromiso y una identidad que no me había encontrado".

Sobre esta situación ha exteriorizado que le asustaba la posibilidad de ver un vestuario que no supiera lo que es el Real Zaragoza o que no viera el abismo que tenía delante.

"Y la mayor tranquilidad que me he llevado ha sido esa, que más allá de donde vayan a estar quieren dejar al Real Zaragoza con la mayor puntuación posible y tratar de ser protagonistas con el balón, y el equipo ha creído en eso", ha subrayado.