Jorge Pérez recurre al TAD para que anule voto por correo

Madrid, 28 abr (EFE).- Jorge Pérez, aspirante a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recurrió al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para pedir que anule el voto por correo para la elección de la Asamblea General y la medida cautelar de suspender el escrutinio de éste y del voto presencial.

La reclamación de Pérez, que se suma a otra presentada en los mismos términos también al TAD por Óscar Garvín, presidente de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B, se hizo después de que la Comisión Electoral de la RFEF rechazara el pasado día 25 su petición de anular igualmente el voto por correo.

Ambos justifican sus recursos en "las irregularidades detectadas en el envío y emisión del voto por correo, que tiene por objeto garantizar la igualdad en el derecho al sufragio", y destacan que la concesión de la medida "no produce efectos de imposible o difícil reparación, ya que el mero retraso en el escrutinio y constitución de la Asamblea General no tiene tal carácter".

"Constando la existencia de 10.000 solicitudes de voto no presencial que se integran en el correspondiente censo especial, no consta que a través del servicio de mensajería o a través de cualquier otro medio del que quede constancia, se haya remitido a la totalidad de los electoras la documentación necesaria para que puedan ejercer su derecho", afirman ambos escritos.

Los dos recursos, hechos públicos por la RFEF en cumplimiento de una providencia del TAD, también indican que no consta el envío personal a cada elector inscrito en el censo de la documentación, pero "consta la remisión a través de asociaciones interpuestas para que procedan a su distribución y la entrega en momentos que no garantizan la integridad de la documentación remitida, ni siquiera el tiempo mínimo para que puedan votar determinados electores".

En el voto por correo, al no haber suscrito convenio con Correos, "no se va a exigir la acreditación de identidad alguna y tampoco se va a hacer constar por parte de Correos si se ha acreditado o no la identidad del elector, no existiendo obligación alguna para el personal de éste de realizar tales funciones", destacan ambos documentos.

Pérez y Garvín califican estos hechos como "irregularidades" en el proceso, por lo que piden la medida provisional con carácter urgente consistente en la suspensión del escrutinio tanto de las mesas habilitadas para el voto presencial como la especial para el voto por correo".

Igualmente piden al TAD que adopte "las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de toda la documentación electoral correspondiente al voto por correo".

Oscar Garvín presentó su recurso en su condición de "elector y titular del derecho de sufragio afectado por las irregularidades invalidantes" y Jorge Pérez al "estar acreditado que tiene un interés legitimo que puede verse afectado por ser pública y notoria su condición de aspirante a la presidencia, cargo que elige la Asamblea".

Pérez, que fue secretario general de la RFEF entre 2003 y octubre de 2016, responde así a la Comisión Electoral de ésta, que al resolver su última reclamación, hace unos días, estimó que carecía de legitimación para recurrir.

"Deben ser los propios electores afectados quienes lo hagan" y no quien se "arroga la condición de pre-candidato o incluso candidato", dijo la citada comisión.

La RFEF tiene previsto celebrar las elecciones el próximo 22 de mayo y, tras las votaciones presenciales hechas ayer para componer la Asamblea General, este viernes procede al recuento de los votos tanto presenciales como por correo. Los últimos pudieron depositarse hasta el pasado día 20.

El actual presidente, Ángel María Villar, en el cargo desde 1988, aspira de nuevo a la reelección. El 5 de mayo es la fecha señalada para la presentación de candidaturas a la presidencia.