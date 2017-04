Hamilton: "No estamos fingiendo; Ferrari sí lo ha hecho en el pasado"

Redacción Deportes, 28 abr (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes), tercero y cuarto este viernes en las dos primeras sesiones libres del Gran Premio de Rusia, dominadas por Ferrari, señaló que su equipo no está ocultando nada y agregó que la marca italiana sí lo hecho en el pasado.

El alemán Sebastian Vettel dijo antes que está seguro de que Mercedes no ha "mostrado todas sus cartas" en los libres de este viernes.

"No estamos fingiendo. No hay ningún beneficio para nosotros en fingir. Creo que Ferrari lo ha hecho en el pasado, pero nosotros no sacamos nada haciéndolo. No sé por qué Sebastian sugiere eso. Creo que está tratando de crear una cortina de humo", dijo el inglés en declaraciones que reproduce motorsport.com

"Los Ferrari son definitivamente más rápidos, y lo han sido todo el año hasta el momento", añadió.

"Normalmente no me preocupo. Está claro que no somos los más rápidos ahora mismo, pero en vez de preocuparme gasto mi energía en ver cómo podemos mejorar", señaló Hamilton.

Su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, dijo: "Fueron (los Ferrari) más fuertes que nosotros esta vez. Tenemos trabajo por hacer. Si conseguimos estar delante de ellos el sábado habremos hecho un muy buen trabajo".