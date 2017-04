Garitano: "Es posible que el Eibar sea el equipo más atrevido en España"

Madrid, 28 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al Eibar antes del duelo que deberá medirles con el conjunto vasco y alabó su juego considerando que quizás sea el equipo más atrevido del fútbol español.

"Necesitas hacer muchas cosas muy bien, allí las cosas pasan rápido. Tiene una intensidad grande con balón, una presión alta, juega muy bien, tiene velocidad. Estaba cerca de poder jugar en Europa y se les ha ido un poco. Ha hecho un fútbol increíblemente bueno", dijo.

"Es posible que sea el equipo más atrevido en el fútbol español, seguro. Y cuando uno es tan atrevido normalmente las cosas suelen ir bien. Al Eibar le están yendo bien y yo me alegro. Lo que espero es que seamos igual de atrevidos que ellos y podamos contrarrestar lo que tienen", añadió.

El duelo supondrá su regreso a Ipurua, estadio en el que ya jugó como local cuando era futbolista: "He tenido la suerte de jugar allí en dos épocas diferentes, sé lo que es el Eibar. Estoy muy contento de poder ir allí, seguramente más que a la mayoría de los sitios de los que hemos ido. Me alegra mucho. Ver además el campo cómo está, con el equipo en Primera. Es una alegría grande ir allí a poder competir con ellos".

La cita será clave ya que los blanquiazules pelean por mantener la categoría. El principal rival por ese objetivo a día de hoy es el Sporting: "Viene en los últimos años de conseguir grandes objetivos en los últimos partidos de la temporada y además no dependiendo nunca de ellos. Están habituados a esto y encima les ha ido bien".

"No es un rival sencillo para nosotros, para tenerlo ahí. Espero que demos una muy buena versión en este final de temporada y podamos conseguir el objetivo. No sé los puntos que nos van a hacer falta pero intentaremos sacar el máximo para que no nos puedan alcanzar", agregó.

Sobre la posible existencia de primas a terceros por ganar en este final de temporada, afirmó: "Yo creo que cada uno bastante tenemos con intentar quedar lo mejor posible en la clasificación. Cada uno lo que tiene que hacer es intentar competir cada partido e intentar quedar lo más arriba posible".

"Mi pensamiento es que bastante tenemos con lo nuestro como para estar pensando también en esas cosas. Quiero quedar lo más arriba posible, competir todos los partidos y estar más cerca de ganarlos", agregó.

Asimismo hizo mención a la figura del defensa griego Dimitrios Siovas: "Tiene experiencia. Le costó un poco cuando llegó en navidades. Puso mucho de su parte. Ha mejorado mucho en el aspecto físico. Le hemos guiado un poco hacia donde tenía que ir para jugar en Primera en España. Lo que es el fútbol, entiende las situaciones bien porque tiene experiencia, interpreta bien el juego y es todo un poquito más sencillo".

"Tiene que seguir mejorando en muchas cosas. Es un jugador muchas veces vistoso para la grada pero que no se le olvide a nadie que es defensa, que ha cometido muchos errores y que para jugar en Primera en España tiene que bajar el nivel de esos errores. No es solo hacer una rabona o pegar un caño. Eso es muy bonito pero necesita mejorar otras cosas. Pone de su parte y está siendo un jugador bueno para nosotros", finalizó.