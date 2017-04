EEUU abierto a hablar con Pyongyang si la meta es desnuclearización

Washington, 28 abr (EFE).- Estados Unidos está abierto a hablar con Corea del Norte siempre que esté claro que el objetivo de cualquier diálogo sea "tener una península coreana desnuclearizada", afirmó hoy el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.

En una entrevista concedida a la radio pública NPR, Tillerson destaca la importancia de mantener "una península coreana desnuclearizada. Ese es nuestro objetivo, puro y simple".

El secretario de Estado presidirá hoy una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las amenazas del programa nuclear de Corea del Norte.

Tillerson detalló que la estrategia de EEUU es tratar de que Corea del Norte "cambie su postura hacia futuras conversaciones", a través de "presiones diplomáticas" y de la implementación "de todas las sanciones".

El diálogo "sería la forma en que nos gustaría resolver esto (el problema nuclear). Pero Corea del Norte tiene que decidir que está lista para hablar con nosotros sobre la agenda correcta", argumentó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Y esa "agenda correcta", de acuerdo con Tillerson, no puede ser que Pyongyang detenga su programa nuclear "por unos meses más o unos cuantos años más y luego reanudar las cosas", sino aspirar a una península coreana desnuclearizada, "el mismo" objetivo que tiene China.

"Y no buscamos un cambio de régimen (en Corea del Norte), no buscamos un colapso del régimen, no buscamos una reunificación acelerada de la península", subrayó.

En una entrevista divulgada este jueves, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que le gustaría resolver la amenaza nuclear norcoreana "diplomáticamente", pero agregó que "es muy difícil" y alertó de que existe la posibilidad de que EEUU acabe teniendo un "gran, gran conflicto" con Corea del Norte.

Esta semana Trump también instó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer "sanciones adicionales y más fuertes" a los programas nuclear y balístico de Corea del Norte.

Además, en una reunión en la Casa Blanca el miércoles, miembros destacados del equipo de seguridad nacional de Trump, entre ellos Tillerson y el secretario de Defensa, James Mattis, informaron a los cien miembros del Senado sobre los resultados de una revisión de la política de EEUU hacia Corea del Norte encargada por el mandatario.

"El presidente (Trump) busca presionar a Corea del Norte para que desmantele sus programas nuclear, de misiles balísticos y de proliferación, mediante un recrudecimiento de las sanciones económicas y la adopción de medidas diplomáticas junto a nuestros aliados y socios regionales", indicó un comunicado oficial tras ese encuentro.

"Estados Unidos busca estabilidad y una desnuclearización pacífica de la península coreana. Seguimos abiertos a mantener negociaciones con ese fin. Sin embargo, estamos preparados para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados", agregó la nota, firmada por Tillerson y Mattis, entre otros.