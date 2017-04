David Baldacci directo al número uno de EE.UU. con "The Fix"

Redacción internacional, 28 abr (EFE).- El escritor estadounidense David Baldacci, un nombre habitual en las listas de superventas, se ha situado directamente en el número uno de su país con su última obra, "The Fix".

En otros países, autores locales dominan las ventas de libros, como es el caso de Fernando Aramburu en España, Guillaume Musso en Francia, Maurizio De Giovanni en Italia o Isabel Stilwell en Portugal.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv).

2.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

3.- "Das Labyrinth der Lichter" - Carlos Ruiz Zafón (S. Fischer).

4.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

No ficción:

1.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus).

2.- "Die Getriebenen" - Robin Alexander (Siedler).

3.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

4.- "Hillbilly-Elegie" - J. D. Vance (Ullstein).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King (Plaza & Janes).

2.- "La razón de estar contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial).

3.- "El predador" - Wilbur Smith (Emece).

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

No ficción:

1.- "Fueron por todo" - Nicolas Martin Wiñazki (Sudamericana).

2.- "La Argentina devorada" - José Luis Espert (Galerna).

3.- "Argentina. Un siglo de violencia" - Marcelo Larraquy (Sudamericana).

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL:

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro).

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

3.- "Dois a Dois" - Nicholas Sparks (Arqueiro).

4.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Pecar e Perdoar" - Leandro Karnal (HarperCollins).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

4.- "Para educar crianças feministas: Um manifesto" - Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Lucas Armando - (Ediciones B Colombia).

2.- "El libro mágico de Pombo 2" - Rafael Pombo (Planeta).

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

4.- "Moana aprender jugando" - (3J editores).

No ficción:

1.- "Alguien tiene que llevar la contraria" - Alejandro Gaviria (Planeta).

2.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco (Planeta Colombia).

3.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes (Penguin Random House).

4.- "Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

3.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro (Espasa).

4.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinosa (Grijalbo).

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

2.- "1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular" - Manuel Álvarez y Roberto Villa (Espasa).

3.- "El lenguaje de los perros: Las señales de calma" - Turid Rugaas (KNS).

4.- "El libro de las pequeñas revoluciones" - Elsa Punset (Destino).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Fix" - David Baldacci (Grand Central).

2.- "Fast and Loose" - Stuart Woods (Putnam).

3.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis (Little, Brown).

4.- "Big Little Lies" - Liane Moriarty (Berkley).

No ficción:

1.- "Shattered" - Jonathan Allen and Amie Parnes (Crown).

2.- "The Fight is our Fight" - Elizabeth Warren (Metropolitan/Holt).

3.- "Killers of the Flower Moon" - David Grann (Doubleday).

4.- "The Zookeeper's Wife" - Diane Ackerman (Norton).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Xo).

2.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket).

3.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy (Robert Laffont)

4.- "One piece T.82; Un monde en pleine agitation" - Eiichiro Oda (Glenat)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

2.- "L'avenir en commun: le programme de la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

3.- "Vivez mieux et plus longtemps; l'ordonnance santé de Michel Cymes" - Michel Cymes (Lgf).

4.- "Maintenant" - Comité Invisible (Fabrique).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "I guardiani" - Maurizio De Giovanni (Rizzoli).

2.- "Tre volte te. Il ritorno di Babi, Step e Gin" - Federico Moccia (Nord).

3.- "Viaggiare in giallo" - Alicia Giménez-Bartlett, Gaetano Savatteri, Marco Malvaldi, Francesco Recami, Antonio Manzini, Alessandro Robecchi (Sellerio).

4.- "L'ultimo faraone", Wilbur Smith (Longanesi).

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli", Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).

2.- "Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato", Massimo Recalcati (Feltrinelli).

3.- "Una mamma per nemica. Matt & Bise", Matt&Bise (Mondadori Electa).

4.- "Io vivo nell'ombra", Comandante Alfa (Longanesi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Porno" - Irvine Welsh (Anagrama).

2.- "Después de las 11:11" - Ricardo Talavera (Endira).

3.- "Carlota: La emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli (Planeta).

4.- "Herejes" - Leonardo Padura (Tusquets).

No ficción:

1.- "El mito del emprendedor. Por qué no despegan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen"- Michael E. Gerber (Paidos).

2.- "El eslabón perdido: La historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México" - Humberto Hernández Hadddad (Grijalbo).

3.- "Los Románov" (1613-1918) - Simon Sebag Montefioere (Critica).

4.- "Por qué ganó Trump" - Martín del Palacio (Ariel).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Isabel de Aragão - Entre o Céu e o Inferno" - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora).

2.- "Mais Poderosa Que a Espada" - Jeffrey Archer (Bertrand Editora).

3.- "Felizmente Há Luar!" - Luís de Sttau Monteiro (Areal Editores).

4.- "A Mulher-sem-cabeça e o Homem-do-mau-olhado" - Gonçalo M. Tavares (Bertrand Editora).

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

2.- "Chegar Novo a Velho - Receitas" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

3.- "Velocidade Colher" - Susana Gomes (Bertrand Editora).

4.- "Todos Devemos Ser Feministas" - Chimamanda Ngozi Adichie (Dom Quixote).

Fuente: Librería Bertrand y Fnac

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "A Game of Ghosts" - John Connolly (Hodder).

2.- "War Cry" - Wilbur Smith & David Churchill (HarperCollins).

3.- "Die Last" - Tony Parsons (Century).

4.- "Star Wars: Thrawn" - Timothy Zahn (Century).

No ficción

1.- "Road Racer" - Michael Dunlop (Michael O'Mara).

2.- "The Maddie Diaries" - Maddie Ziegler (Simon & Schuster).

3.- "Inside the Magic" - Ian Nathan (HarperCollins).

4.- "Wonderland" - Brett Westwood & Stephen Moss (J Murray).

Fuente: The Sunday Times.