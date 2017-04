Las "criaturas digitales" de ArtFutura campan por Roma

Roma, 28 abr (EFE).- Las "criaturas digitales" del festival español de arte y tecnología digital ArtFutura llegaron hoy a Roma para asustar y repeler al visitante, pero también para enseñarle ciencia y tecnología dentro de una exposición que evoca un futuro que parece ya muy presente.

La muestra está compuesta por los trabajos de seis artistas que han llevado hasta la capital italiana su particular perspectiva del arte, para el que emplean técnicas como los hologramas y las esculturas cinéticas o materiales poco convencionales.

"Criaturas digitales" podrá visitarse desde el 29 de abril hasta el 10 de septiembre en la "Ex-Dogana", unos abandonados talleres ferroviarios de la capital convertidos en un espacio creativo para artistas de todo tipo.

Entre las obras exhibidas destaca la del británico Paul Friedlander, "Spinning Cosmos", en la que el espectador entra en una suerte de máquina espacial que ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la rotación de las galaxias y del universo.

En el interior de la sala de Friedlander se puede observar una espiral cinética creada con un holograma que asciende desde el suelo hasta el techo del recinto, una representación muy visual del movimiento del cosmos.

Por su parte, el artista argentino Esteban Diácono presentó "Uncanny" (Inesperado), con cuarenta animaciones en las que utiliza tecnologías como el escáner tridimensional de personas para crear retratos de personas con propiedades físicas imposibles.

"Estas obras -explicó a Efe Diácono- generan rechazo por lo general porque (...) repele ver una persona con propiedades completamente no correctas con lo que uno espera", como rostros aplastados o pliegues de piel elásticos.

Otra de las obras que remite a las ciencias tecnológicas más usadas en la actualidad es "Generative Tissues", del turco Can Buyukberber, que permite que los espectadores muevan y cambien la obra a su voluntad, enfocándola con el teléfono móvil o incluso modificándola desde la pantalla de su dispositivo.

La artista japonesa Sachiko Kodama aporta por su parte tres piezas que se basan en el ferrofluido, un material líquido que se polariza a partir de campos magnéticos con el que lleva trabajando desde el año 2000.

Con "Protrude Flow" (Fluido que sobresale), que ya pasó por el Museo Reina Sofía de Madrid, los visitantes pueden observar las figuras cambiantes y en movimiento que crea este curioso material en contacto con electroimanes.

El estadounidense Chico MacMurtrie forma con "Organic Arches" (Arcos orgánicos) grandes espirales hinchables suspendidas en el techo que recuerdan moléculas de ADN y que cambian de forma a lo largo del día por sí solas.

Además, el colectivo de artistas londinense Universal Everything desarrolló la obra "Screen of the Future", una serie de vídeos que evidencian la capacidad de la tecnología para interactuar con el ambiente y nuestras circunstancias.

Por ejemplo, en una de sus grabaciones se observa cómo una vestimenta puede cambiar su color y decoración a medida que pasa por distintos escenarios, mimetizándose con ellos.

El comisario de la muestra, el director de "ArtFutura", Montxo Algora, explicó a Efe que actualmente el concepto clave en el arte es, a su parecer, su carácter "exponencial".

Algora refirió que "la tecnología cambia exponencialmente" y que por esa razón, las posibilidades del artista mutan del mismo modo, ya que en su opinión, el arte actual "no es progresivo" sino que "se multiplica".

El comisario citó a Facebook como el caso de una red social que partió como "un pequeño proyecto de una universidad" estadounidense que "pasó a tener miles de millones de suscriptores".

Con este ejemplo auguró que "la mayoría de proyectos y la mayoría de tecnologías van a crecer exponencialmente en los próximos años" gracias a estos espacios virtuales, que ofrecen una visibilidad mundial a las piezas artísticas.

La edición 2016-2017 de ArtFutura, nacida en 1990, ya ha pasado por ciudades como las españolas Alicante, Barcelona, Ibiza, Granada, Madrid, Murcia, Palma, Zaragoza y Tenerife, la argentina Buenos Aires, la colombiana Bogotá, la uruguaya Montevideo o Ciudad de México.