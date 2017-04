CaixaBank quiere centrarse en BPI y descarta nuevas compras

Barcelona, 28 abr (EFE).- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado hoy que la entidad está "absolutamente centrada" en la reciente integración del banco portugués BPI y que descarta, por tanto, acometer nuevas compras.

Gortázar ha destacado que CaixaBank "se juega mucho" con BPI, ya que es la primera vez que hace una operación corporativa fuera de España, por lo que todos los esfuerzos del grupo están ahora focalizados en garantizar el éxito de la integración, que se materializó el pasado mes de febrero.

"No tenemos ninguna operación corporativa sobre la mesa y creo que no la vamos a tener", ha afirmado el directivo al ser preguntado por si CaixaBank podría estar interesada en hacerse con Banco Popular o con el negocio en España de Deutsche Bank.

En referencia a la filial española de Deutsche Bank, Gortázar ha indicado que el tamaño que tiene CaixaBank y su inercia de crecimiento hacen que "las operaciones pequeñas tengan muy poco sentido" para la entidad.

"No me gusta especular sobre nombres concretos y no sé lo que ocurrirá, pero si sé que tenemos mucho que perder centrándonos en operaciones corporativas porque la atención la hemos de tener en el crecimiento orgánico en España y la operación de Portugal", ha señalado.

Pero si las operaciones pequeñas "aportan muy poco" a CaixaBank, las de mayor calado, como podría ser la compra del Popular, presentan otro tipo de problemática también "muy relevante".

"Ello nos hace pensar que el perímetro actual que tenemos es el que vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo", ha subrayado Gortázar.

Sobre la posibilidad de que en el futuro BPI pueda comprar otra entidad, el primer ejecutivo de CaixaBank ha comentado que el objetivo es ir "paso a paso" y que la prioridad ahora es acabar el plan de cien días puesto en marcha para mejorar la operativa y el servicio del banco luso y demostrar que dentro del grupo español puede acelerar su crecimiento y ser más rentable.

"Creo que BPI puede crecer sin necesidad de ninguna operación corporativa", ha apuntado Gortázar, que ha recordado que la evolución que ha experimentado CaixaBank en los últimos años ha sido fruto principalmente del crecimiento orgánico.

Gonzalo Gortázar ha descartado asimismo que CaixaBank tenga previsto, al menos hasta el año 2018, que es cuando finaliza el plan estratégico vigente, impulsar su internacionalización a través de nuevas compras en el extranjero.

"En los próximos dos años nuestro enfoque va a ser Iberia. Cuando el proceso acabe y tengamos o no la confianza de haber acometido con éxito el proceso nos podremos plantear otros desafíos", ha concretado.