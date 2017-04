Adams tiene "un presentimiento bueno" de que el Granada hará "algo positivo"

Granada, 28 abr (EFE).- El entrenador inglés del Granada, Tony Adams, dijo hoy que tiene "un presentimiento bueno" de que su equipo va a hacer "algo positivo" mañana sábado en el campo de la Real Sociedad, un conjunto al que definió como "un gran equipo".

Adams justificó en la rueda de prensa previa al choque la baja en la citación de jugadores habituales en la carga de partidos, aunque también reconoció que están centrados en los que serán "potencialmente útiles la próxima temporada".

"Tendremos de que dar lo mejor de nosotros para intentar ganar este partido. En los encuentros que quedan hay que jugar lo mejor posible por los aficionados y ser fuertes hasta el final", explicó el técnico.

Adams recordó que el Granada cuenta con "muchos jugadores lesionados", aunque para mañana tiene "un presentimiento bueno" de que su equipo va a hacer "algo positivo" ante un rival que calificó de "gran equipo que está peleando por estar en Europa", y ante lo que harán es lo que esté en su mano.

"Vamos a tener que cambiar el centro del campo. Espero que los jugadores que entran me den lo que quiero. Igual no tienen la experiencia de otros que no están, pero puede que den más en el aspecto físico al estar más frescos", añadió

Adams justificó el fichaje ahora de un segundo entrenador, el holandés John Metgod, en que él está ocupado "en otros menesteres, no sólo en lo que pasa en el campo".

"Hay cuatro candidatos para ser entrenadores del Granada y vamos a hablar con ellos en las próximas dos semanas, nos gustaría anunciarlo antes del final de esta temporada. Uno de los candidatos podría venir antes pero con los otros habría que esperar", anunció.