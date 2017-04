Técnico del Venecia: "No será un partido sencillo"

Santa Cruz de Tenerife, 27 abr (EFE).- El técnico del Umana Reyer Venecia, Walter de Rafaelle, ha manifestado hoy que el debut de su equipo mañana en la Final a Cuatro ante el anfitrión Iberostar Tenerife "no será un partido sencillo, en especial por su calidad".

De Raffaele mostró su satisfacción por estar en la Final a Cuatro: "Es un gran premio para todo el equipo llegar y tener enfrente a estos tres grandes rivales. Espero que todos demos el cien por cien y dar lo mejor de nosotros".

Destacó el potencial del Iberostar Tenerife, del que dijo: "Es un equipo muy similar al nuestro, sin grandes estrellas, pero con jugadores que se reparten las responsabilidades. Han tenido problemas de lesiones, pero las han logrado solventar con éxitos".

El técnico italiano añadió que si tuviera que elegir a algún jugador del Iberostar Tenerife, elegiría a Aaron Doornekamp, pero que también cogería a muchos de ellos.

Raffaelle realizó estas declaraciones durante un acto celebrado hoy en un hotel de la capital tinerfeña, junto con los entrenadores del resto de los equipos participantes, Txus Vidorreta (Iberostar Tenerife), Sasa Filipvski (Banvit turco), y Zvezdan Mitrovic (Mónaco Basket), en el que han coincidido que el evento será un fiesta de baloncesto.

Txus Vidorrreta destacó: "Para nosotros es muy especial porque somos los anfitriones y estamos muy contentos de estar aquí. Para nosotros es un éxito el estar en la Final Four. Vamos a dar lo mejor ante un rival que es segundo en Italia".

Sasa Filipovski, preparador del Banvit turco, valoró: "Todos vamos a disfrutar mucho de este fin de semana, va a ser duro para todos los equipos".

"Estamos aquí, hemos disfrutado del camino y creo que vamos a dar nuestro mejor baloncesto", dijo el entrenador del Banvit, quien destacó: "Es un gran desafío jugar contra Mónaco, un rival al que conocemos bien. Tiene grandes jugadores en todas las posiciones, queremos competir y dar el máximo".

Filipovski subrayó: "Vamos a disfrutar mucho de este fin de semana. Somos entrenadores y nos enfrentamos con la presión cada día. Intentaremos jugar nuestro baloncesto sin pensar en que el Tenerife juega en casa".

Zvezdan Mitrovic, máximo responsable técnico del Mónaco, también fue prudente en sus declaraciones al valorar lo que será la Final a Cuatro.

"Es nuestra primera participación en Europa y hemos llegado hasta aquí a base de trabajo, sin presión y tratando de jugar al máximo nivel", dijo, para asegurar que "una de las claves del éxito ha sido no parar de jugar en Europa y en la Liga".

De su rival de mañana, el Banvit, señaló que "ha demostrado en su liga y en la BCL hacer un gran trabajo, no es fácil llegar hasta aquí y con un buen baloncesto".

"Esto es una Final Four, nos conocemos y todos los entrenadores nos hemos preparado bien. No puedo decir quién es favorito. El Iberostar es el anfitrión, pero no siempre es bueno", comentó.