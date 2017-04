Tamiles de Sri Lanka en huelga en demanda de respuestas por los desaparecidos

Colombo, 27 abr (EFE).- Las provincias norte y oriental de Sri Lanka, de mayoría tamil, secundaron hoy una huelga general para exigir al Gobierno respuestas a las demandas de las familias de los desaparecidos durante la guerra (1983-2009) y la devolución de las tierras incautadas por el Ejército.

"Jaffna (capital de la provincia norte) estaba desierta hoy, los servicios de transporte, mayoritariamente privados se detuvieron, y las escuelas no han abierto porque los profesores y estudiantes no han podido ir", indicó a Efe un portavoz del Consejo del Pueblo Tamil que pidió no ser identificado.

El Consejo, una organización civil de la región tamil, convocó la huelga con el respaldo de las autoridades locales y de la representación de la Alianza Nacional Tamil, el principal partido de la oposición en el Parlamento del país.

El portavoz de la Policía de Sri Lanka, el subinspector general Priyantha Jayakody, dijo que varias manifestaciones pacíficas tuvieron lugar a lo largo de la jornada en varias puntos de las provincias norte y oriental reclamando tierras y respuestas al problema de los desaparecidos.

"Jaffna está volviendo paulatinamente a la normalidad", agregó.

La huelga de hoy se produce después de 40 días de constantes protestas en las calles de diferentes ciudades de la región norte exigiendo avances al Gobierno en las promesas que hizo para devolver las tierras tomadas por el Ejército durante el conflicto y la investigación de los casos de desaparecidos.

El Ejecutivo de Sri Lanka anunció hace un año la creación de una oficina para investigar el destino de los desaparecidos en los 26 años de guerra civil en el país asiático, tras recibir más de 20.000 denuncias siete años después del fin del conflicto que enfrentó a la guerrilla tamil con el Gobierno.

En junio de 2016 aprobó un proyecto de ley que permitiría reconocer como tales a más de 65.000 personas que permanecen desaparecidas en el país.

Sin embargo, desde entonces el proyecto no ha avanzado mucho. La ley fue aprobada pero aún no ha sido promulgada por el presidente, Maithripala Sirisena, quien prometió una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto.