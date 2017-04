Setién: "La unidad B del Real Madrid es la A para 85 por ciento de equipos"

Madrid, 27 abr (EFE).- Enrique Setién, entrenador de Las Palmas, destacó, en EFE, que la "unidad B del Real Madrid es la A en el 85 por ciento de los equipos".

El entrenador se refirió, de esta forma, al debate abierto en las últimas jornadas sobre si los teóricos suplentes del Real Madrid juegan mejor y obtienen mejores resultados que los titulares.

"La "unidad B" del Real Madrid es la "A" para el 85% de los equipos de España. Hay jugadores de un nivel que no juegan que tienen un nivel extraordinario, que no los vas a encontrar en cualquier otro equipo. Y en los partidos decisivos la Unidad A siempre va a estar. La capacidad para ganar al final tantos partidos no es casualidad, tira mucho el escudo. Puede gustar más o menos como juega, pero juegue bien o mal está ahí siempre", indicó el técnico cántabro en la sede central de EFE, en Madrid.