Rubi: "Estar a 30 puntos de zona media es que el equipo tiene deficiencias"

Gijón, 27 abr (EFE).- Joan Francesc Ferrer, Rubi, entrenador del Sporting, afirmó hoy que su equipo hizo "méritos para tener más puntos, y ahora se verían las cosas de otra manera", pero apuntó que estar a 30 puntos de equipos de la zona media es que el conjunto tiene "deficiencias".

"No podemos achacar a los demás lo que no hemos hecho nosotros antes", señaló Rubi, que afirmó que si su equipo no tiene más puntos es únicamente culpa de ellos, a la vez que reconoció que no tenía "mucha fe en lo que pudiese hacer Las Palmas en Leganés".

Rubi reiteró que lo único que no va a consentir a los jugadores es que "no compitan hasta el final porque es obligación de todos trabajar hasta el último día", y que él nunca los querría en su equipo.

El técnico rojiblanco no quiso valorar lo que están haciendo los demás equipos y reconoció que en el vestuario "no se habló mucho" del partido del Leganés, y está seguro que el resto de rivales de la zona baja "no van a ganar todos los partidos, por eso es importante tratar de ganar en Villarreal".

"Si no ganamos el viernes en Villarreal la situación cruzará la línea roja", señaló Rubi, que alabó mucho a su rival, del que afirmó que es un equipo que le gusta mucho, "con laterales muy profundos, delanteros de todo tipo, muy bien trabajado desde hace tiempo con una idea de juego que se mantiene y que por algo va quinto en una liga como la española".

Para Rubi la idea es "hacer un partido similar al de Sevilla o Valencia" pero "con una mayor eficacia, hay que aprovechar las ocasiones que se hagan que no van a ser tantas como en El Molinón".

A la pregunta sobre las primas a terceros por ganar, indicó que "son algo que no se pueden controlar, por eso lo mejor es que no las hubiera", pero añadió que personalmente no las ve mal "siempre y cuando sean por ganar".

Rubi manifestó varias veces que "hay que luchar hasta el final, no sólo por dignidad de uno, por las más de 20.000 personas que van cada partido siempre a animar".

Uno de los refuerzos llegados al Sporting en el mercado de invierno fue el delantero Lacina Troaré, que no ha tenido el rendimiento esperado, algo que Rubi asume "como un fracaso personal", ya que considera que "tiene más calidad de la que ha podido demostrar aquí", si bien "llegó con mucho déficit físico y luego por una causa u otra nunca pudo ofrecer lo que se esperaba de él".

Rubi no está preocupado por su futuro y aseguró que está encantado de estar en el Sporting pero lo que quiere es que "la gente también esté segura de que pueda seguir, sino lo está sería un error empezar la próxima temporada".

Independientemente de la categoría en la que milite el Sporting la próxima temporada, Rubi señaló que "el club ha hecho una reducción de deuda muy importante, así que tiene un buen futuro y si la próxima temporada pudiese ser en Primera, mucho mejor".