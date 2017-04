Rubalcaba: Podemos cree con su moción de censura que los españoles son tontos

València, 27 abr (EFE).- El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha tildado la moción de censura presentada hoy por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy como una "trampa" para los socialistas y ha acusado a la formación que preside Pablo Iglesias de creer que los españoles son "tontos".

"Este señor -en alusión a Pablo Iglesias- se cree que los españoles somos tontos, que no nos damos cuenta de que esta no es la manera de presentar una moción sobre una tema muy serio como es la corrupción y en un momento tan delicado", ha señalado Pérez Rubalcaba.

En declaraciones previas a una conferencia que ha impartido sobre educación en la Universitat de València, ha manifestado que "cuando alguien tiene interés en presentar una moción, primero dialoga, pacta y a continuación la anuncia".

"Si no -ha continuado-, es que no la quieres hacer, en definitiva es una trampa" en general y para el PSOE en particular, y "esto lo sabe hasta Pablo Iglesias".

Respecto a la situación actual en su partido, ha declarado: "Lo que tiene que preguntarse el PSOE es qué nos esta pasando para que cuando nos enfrentamos al peor PP de la historia seamos incapaces de hacerle frente y tengamos el peor resultado de la historia".

A su juicio, en el actual proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general del partido "hay que elegir qué dirigente político es capaz de salvarlo de los 85 escaños" actuales con que cuenta en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha manifestado "la necesidad de discutir la manera para que el PSOE vuelva a ser relevante en la política española para hacer frente al PP".

Según Pérez Rubalcaba, "este es el problema, que tenemos 85 escaños, y si hubiésemos ido a unas terceras elecciones tendríamos 75 y ellos (el PP), 150".