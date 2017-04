RFEF y territoriales acogen las votaciones para formar la Asamblea General

Madrid, 27 abr (EFE).- La Asamblea que votará al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a su Comisión Delegada el próximo 22 de mayo quedará compuesta este jueves, una vez que concluyan las votaciones para que cada estamento determine a sus representantes en la misma.

Las sedes de las 19 federaciones territoriales y la de la RFEF en en el municipio madrileño de Las Rozas se transformarán durante unas horas en colegios electorales para determinar los nombres de 120 de los 140 integrantes que forman la Asamblea.

Un 90 por ciento de ellos (108) representarán al fútbol, especialidad principal, y un 10 por ciento (12) al fútbol sala, según el Reglamento Electoral, que también fija los porcentajes de representación de clubes (45%), jugadores (30%), árbitros (10%) y entrenadores (15%).

El mismo dicta que dentro de esos porcentajes el 40% corresponderá a clubes, futbolistas, árbitros y entrenadores que desarrollan su actividad en competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional, y el 60% a los restantes.

El mismo estipula que dentro de la especialidad principal habrá 49 clubes -20 profesionales (11 de Primera y 9 de Segunda) y 29 no profesionales-, 32 jugadores (13 de clubes profesionales y 19 que no lo sean)-, 11 árbitros -4 de Primera y Segunda y 7 de Segunda B y Tercera división-, 16 entrenadores -6 de ámbito profesional y 10 del resto de categorías de ámbito estatal no profesionales-.

El Fútbol Sala tendrá 12 representantes: 5 clubes, 4 futbolistas, un árbitro y un entrenador.

Las votaciones de hoy se producen 24 horas después de que la Comisión Electoral rechazara el recurso de Jorge Pérez, aspirante a la presidencia, en el que solicitaba la anulación del voto por correo, que se cerró hace una semana, por aspectos como falta de garantías en la identificación de los votantes e inseguridad de que todos hayan recibido la documentación para poder ejercerlo.

La Comisión Electoral, en una nota para aclarar las instrucciones sobre la emisión del voto (presencial y no presencial) y el escrutinio en respuesta a otro recurso de Jorge Pérez, aseguró que "no se va a producir confusión del voto presencial con el voto por correo".

También afirmó que la correspondiente mesa electoral, bajo su supervisión, será la responsable de decidir sobre la validez o nulidad de las papeletas, en relación a las que puedan "contener tachaduras o anotaciones no referidas a la votación".

En las últimas horas el proceso se ha visto salpicado por la denuncia del presidente de la Comisión Electoral por la utilización de su nombre y la falsificación de su firma en dos escritos presentados por "incidencias inciertas" sobre el voto por correo.

Dicha Comisión Electoral también rechazó poco antes de habilitarse las urnas para hoy la recusación a su presidente Francisco Rubio y el miembro Carlos González formulada por Jorge Pérez, aspirante a la presidencia.

Pérez, secretario general entre 2003 y el pasado mes de octubre, opta a rivalizar con Ángel María Villar por el cargo de presidente que éste último ocupa desde 1988. El viernes 5 de mayo será el día en el que deben presentar sus candidaturas con el aval, como mínimo, del quince por ciento de los miembros de la Asamblea General y cada miembro de ésta podrá avalar a más de un candidato.

La apuesta por un proyecto de renovación de Pérez, que defiende la transparencia, la participación y el trabajo en equipo, desafía el modelo de Villar, que se presenta respaldado por su experiencia con el desarrollo y la protección del fútbol español, en todas sus manifestaciones y categorías como su máxima prioridad.