Presidente dice que 20 guardaespaldas salvaron al Palmeiras de una tragedia

Río de Janeiro, 27 abr (EFE).- Los veinte guardaespaldas con que el Palmeiras viajó a Uruguay para el partido con el Peñarol por la Copa Libertadores salvaron a los integrantes del club brasileño de una tragedia tras la pelea de anoche entre jugadores de ambos equipos, dijo hoy el presidente de la entidad, Mauricio Galiotte.

El dirigente afirmó en entrevistas a diferentes medios brasileños que la decisión del Palmeiras de aumentar el número de guardaespaldas con que el equipo usualmente se desplaza a partidos en el exterior fue providencial en la noche del miércoles en Montevideo.

Ello debido a que, denunció, cuando los jugadores del Palmeiras quisieron refugiarse en el vestuario después del partido encontraron las puertas cerradas y los guardaespaldas tuvieron que montar una barrera para evitar nuevas peleas entre integrantes de ambos clubes.

"Si el Palmeiras no hubiese llevado veinte guardaespaldas como lo hicimos, habría ocurrido una tragedia. Los jugadores podían haber muerto allá dentro (en los pasillos que conducen a los vestuarios)", aseguró Galiotte.

Tras finalizar el encuentro en que el Palmeiras se impuso por 2-3 al Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, algunos jugadores de los dos equipos protagonizaron una pelea en la cancha y el clima de violencia se trasladó a las tribunas, en donde hinchas de ambos lados se tiraron objetos.

"Espero que la Conmebol adopte medidas en relación a esto. Quiero saber por qué cerraron los portones que conducen a los vestuarios. Eso fue lamentable", afirmó el presidente del club verde de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil.

El dirigente también criticó la escasa presencia policial en el estadio.

"No había seguridad policial para los hinchas del Palmeiras. Y después dicen que es la hinchada del Palmeiras la que es violenta. Es necesario garantizar seguridad en un partido de fútbol y no la tuvimos. Eso no puede ocurrir. Cuando organizamos partidos en Sao Paulo les damos protección total a todos (los hinchas de) ellos", aseguró.

Galiotte agregó que lo ocurrido fue lamentable aunque aclaró que no podía decir que se trató de algo premeditado o que fue falta de planificación.