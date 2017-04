Pascual: "Nos dejaremos la vida en el partido del sábado"

Barcelona, 27 abr (EFE).- El entrenador del FC Barcelona Lassa, Xavi Pascual, ha asegurado hoy que sus jugadores se van "a dejar la vida" en el encuentro de vuelta de cuartos final de Liga de Campeones frente al THW Kiel, que se disputará el sábado (18:30 horas) en el Palau Blaugrana.

"Creo que el resultado logrado en el Sparkassen, tal como fue el partido, es extraordinario, pero eso no quita la dificultad del partido del sábado ante un rival que es capaz de ganarnos en el Palau", ha matizado.

Remontar los dos tantos en contra del choque del pasado domingo en el Sparkassen Arena germano (28-26) es el objetivo del equipo catalán, en un choque que se presenta caliente después de la dureza esgrimida por la defensa alemana.

Pascual también ha reconocido que no se le ha pasado el enfado que tenía al final del partido del domingo. "Después de haber visto el encuentro varias veces, la indignación es aún mayor y de lo que me arrepiento es de haber estado demasiado tranquilo en mis declaraciones posteriores después del partido", ha señalado.

"Creo que tenía motivos para explotar. Eso estuvo fuera que cualquier límite del balonmano. Hay algo que nos debe quedar muy claro a todos: en todos los deportes hay unas personas que son las encargadas de cuidar la integridad física de los jugadores. Y eso no pasó la semana pasada y en las imágenes se ve claramente", ha añadido.

La indignación del técnico barcelonista no ha cesado a pesar de los días transcurridos: "¿Alguien cree que aún pueden pegarnos más de lo que nos pegaron el domingo? Una cosa es que no se puedan decir las cosas y otra lo que se ve en las imágenes. Además, no solo se trata de ver las imágenes o de si tenemos miedo de que nos peguen como nos pegaron o si las sanciones son erróneas porque no se sanciona a los que pegaban. Yo ante eso no puedo hacer nada, simplemente decir la verdad".

"Parece que hay algunos jugadores que tienen bula y las hostias que recibió Wallouz fue algo increíble. Fue una vergüenza y más claro no puedo decirlo", ha insistido el técnico.

Sobre el arbitraje que pueda tener el sábado en el Palau, Xavi Pascual ha considerado: "Confió en los árbitros, al igual que confiaba en los de Kiel antes del partido y a las pruebas me remito. Yo no tengo que dudar del arbitraje del fin de semana porque ellos vienen a intentar arbitrar un partido de balonmano".