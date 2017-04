Opositor Lester Toledo dice el voto de Podemos sobre Venezuela es "económico"

Bruselas, 27 abr (EFE).- El diputado opositor venezolano de Voluntad Popular Lester Toledo dijo hoy que si Podemos se abstuvo en la votación de la resolución de la Eurocámara que pide elecciones y respeto a la separación de poderes al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, "no es por razones ideológicas, sino económicas".

Los eurodiputados de Podemos, como los de ERC y Bildu, entre otros, se abstuvieron hoy en un voto sobre Venezuela en el que se denunciaba el "grave deterioro democrático" en el país y que obtuvo 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones.

"No tengo expectativa respecto a estos señores (Podemos). No es un tema ideológico sino económico. A estos señores les tiene comprados el régimen de Maduro", dijo en declaraciones a Efe.

"Lo digo con responsabilidad, soy diputado venezolano. He visto los puntos de cuenta firmados por el entonces presidente Hugo Chávez dando instrucciones de apoyar económicamente a Pablo Iglesias y Podemos. Son sus jefes. Yo te pago y tú no me muerdes de la mano que da de comer", añadió.

Por su parte, la delegación de Podemos en la Eurocámara explicó por escrito su voto a Efe y señaló que sus cinco eurodiputados se abstienen "de apoyar aquellas otras condenas que no buscan la resolución del problema venezolano sino que persiguen fines partidistas de consumo doméstico".

La formación "apuesta por soluciones pacíficas y democráticas y condena por tanto todas las violencias y excesos, ya vengan del gobierno o de la oposición", agrega.

"Ni el gobierno puede gobernar como si la oposición no hubiera ganado las elecciones legislativas ni, la oposición puede considerar ilegítimo a un gobierno elegido democráticamente usando su victoria en la Asamblea Nacional, en un contexto muy particular, de desmovilización electoral del chavismo, para impugnar todas las reformas económicas y sociales puestas en marcha en Venezuela en la última década", señalaron.

"Consideramos que es la hora del diálogo y de la diplomacia y no de echar más gasolina al fuego apoyando acciones irresponsables con consecuencias inciertas para la población", añadieron.

IU justificó por su lado su voto negativo a la resolución al considerar que "no cumple con la finalidad que debería cumplir, la del diálogo y la resolución pacífica de conflictos", señaló el eurodiputado Javier Couso. EFE