Nintendo Switch vendió 2,74 millones de unidades sólo durante el mes de marzo

Tokio, 27 abr (EFECOM).- Switch, la nueva consola de la compañía nipona de videojuegos Nintendo, vendió 2,74 millones de unidades en marzo, su primer mes en el mercado, informó hoy la empresa en la presentación de sus resultados financieros del año fiscal 2016.

Sólo entre el 3 y 31 de marzo, Switch vendió 1,2 millones de unidades en el continente americano, 600.000 en Japón y 940.000 en el resto de países y regiones (entre ellos Europa), en lo que la compañía calificó como "un comienzo prometedor".

Uno de los factores que más contribuyó a la consolidación de la consola en su primer mes a la venta fue la buena acogida del juego "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", que en marzo vendió la cifra récord de 2,76 millones de unidades en todo el mundo, detalló la compañía en un comunicado.

"Mantendremos las condiciones favorables que rodean a Nintendo Switch", expuso la compañía con sede en Kioto (oeste), que también explicó que tratará de mantener el filón del nuevo título de Link y "expandir las ventas en la temporada navideña".

Sólo hasta el 31 de marzo (fecha de término del ejercicio nipón), Nintendo vendió 5,46 millones de juegos y espera potenciar la comercialización de software con el la salida de "Mario Kart 8 Deluxe" en abril y "ARMS" en junio.