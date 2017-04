Niñas de los suburbios dan alcance al futuro digital en garajes de Delhi

Nueva Delhi, 27 abr (EFE).- Miles de niñas de los suburbios de Nueva Delhi aprenden materias y derechos en garajes que pasan desapercibidos a simple vista, pero que encierran en su interior tecnología de vanguardia para prepararlas en la lucha contra la brecha digital de género en la India.

Nada hace sospechar que en un local entre corrales y casas destartaladas del barrio de Dwarka, en el oeste de la capital india, niñas de extracción social humilde y sin internet estudian y usan tecnologías muchas veces vedadas para ellas por los estereotipos de género en el país.

En el interior del garaje, un hombre escribe en una pantalla digital y explica matemáticas con un micrófono en un local vacío en el que apenas se ve un afiche en una pared con una frase de mahatma Gandhi: "quien educa a un hombre educa a un individuo, pero quien educa a una mujer educa a todo un pueblo".

Su voz llega a más de 200 niñas repartidas en quince centros de aprendizaje en los suburbios de Delhi, como parte de un proyecto lanzado el año pasado por la ONG Plan International en colaboración con la multinacional Ericsson para educar y acercar las tecnologías a las niñas.

Son centros cercanos a sus casas para que niñas, en su mayoría hijas de emigrantes de zonas rurales y las primeras en estudiar en sus familias, tengan la seguridad que no encuentran en los lugares públicos de acceso a internet, a los que sus padres no las dejan ir por miedo a que les pase algo.

"Es un proyecto que busca romper las barreras y los estereotipos que sufren las mujeres indias en relación a las tecnologías y en el que ya han participado más de 4.800 niñas en el último año y medio", explicó a Efe la directora ejecutiva de Plan International en India, Bhagyashri Dengle.

En estos centros asisten a clases de refuerzo de matemáticas, inglés o ciencias y desarrollan competencias digitales, pero también aprenden sobre los derechos de la mujer y educación sexual o reciben orientación sobre oportunidades laborales para hacerles ganar en autonomía.

A pesar de ser el segundo mayor mercado de Internet del mundo, un 65% de la población de la India seguía en 2016 sin acceso a la red.

Se trata de una parte de la población "predominantemente rural, sin educación, con escasos ingresos y en su mayoría mujeres y niñas", explicó a Efe Nandini Chami, directora de investigación de IT for Change, una organización no gubernamental especializada en tecnologías de la información y política de género.

Esta ONG descubrió en 2015 que el 98% de las mujeres con conexión móvil en zonas pobres de Delhi utilizaban Facebook, pero más de la mitad de ellas no conocían otras páginas.

La directora de Plan International India considera que el proyecto puede convertirse en un ejemplo de buenas prácticas para que las autoridades tengan en cuenta la importancia de incluir la perspectiva de género en sus políticas de digitalización.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que celebra hoy el Día Internacional de las Niñas en las tecnologías de la información y la comunicación, la brecha digital de género supera el 10% en la India.

Al acudir a los centros digitales, estas niñas desafían las estadísticas que dicen que las mujeres de menos recursos tienen en India entre un 30 y un 50% menos de posibilidades de lograr acceso a la Red, según un informe de la World Wide Web Foundation.

"Existe la creencia de que la popularización de Internet ayudará a reducir la brecha con los colectivos marginados, pero si no se acompaña con esfuerzos por educar y concienciar a la población, puede acabar ensanchándola", explicó a Efe en declaraciones a través de internet la directora de Incidencia en Igualdad Digital de la World Wide Web Foundation, Nanjira Sambuli.

"India es ya un referente tecnológico, pero puede convertirse también en un referente en equidad", explicó Sambuli.