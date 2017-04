O'Neale: "Fuenlabrada realiza un buen juego y su cancha es muy complicada"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 abr (EFE).- El alero norteamericano Royce O'Neale, una de las incorporaciones del Herbalife Gran Canaria esta temporada, ha dicho hoy que la cancha del Fuenlabrada es "muy complicada" y que el equipo madrileño juega bien, por lo que el encuentro del domingo no será sencillo.

"Fuenlabrada no tiene opciones de entrar en el play off pero querrá terminar de la mejor manera posible la temporada, por lo que no esperamos ninguna relajación por su parte", ha manifestado en rueda de prensa el jugador natural de Texas.

"Su cancha es muy complicada para jugar y sus aficionados son bastante animosos y apoyan mucho al equipo. Además, ellos tienen un conjunto que juega bien al baloncesto, y todo eso no nos tiene que pillar por sorpresa", ha indicado.

El jugador del Herbalife ha considerado que, una vez se ha conseguido el objetivo principal de la temporada, que era la clasificación para el play off al título, en estos últimos partidos el equipo intentará entrar entre los cuatro primeros de la Liga regular, como así desean todos.

O'Neale también se ha referido a su experiencia en la Liga española, de la que le llama la atención que cada encuentro es una final y que cualquier equipo puede ganarle a otro.

En cuanto a la Supercopa, ha dicho que fue un "gran logro" conquistar esta competición el pasado año y que será difícil renovar el título por la gran calidad de los rivales, dos de los cuales ya están clasificados (Real Madrid y Unicaja), en tanto que el restante cree que será igual de duro.

O'Neale, candidato a ser elegido MVP de la actual temporada, ha asegurado que es un jugador de conjunto que aporta en muchos aspectos, y que su técnico le solicita diferentes cosas en función del rival, y así, a veces, le pide que intente anotar más o pasar y apretar en defensa.

"Estoy satisfecho con mi rendimiento esta temporada y es un gran honor para mí estar entre los candidatos a ser elegido como MVP o que lo logre otro compañero. Espero que me voten y que pueda ganar el título, aunque mi único objetivo es mejorar como jugador y como persona y ayudar al equipo a vencer y a conseguir campeonatos", ha reconocido.