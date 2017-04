Nadal: "Esta noche veré vídeos de Chung para conocerle mejor"

Barcelona, 27 abr (EFE).- El tenista español Rafael Nadal, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, ha reconocido que sabe poco sobre su rival de mañana viernes en cuartos de final, el coreano Hyeon Chung, y ha asegurado que esta noche verá vídeos de él para "conocerle mejor" e informarse sobre su juego.

Nadal nunca se ha enfrentado a Chung, que hoy ha dado la sorpresa al eliminar en octavos de final al alemán Alexander Zverev, octavo cabeza de serie, por 6-1 y 6-4.

El balear ha asegurado que está "contento" por haber podido disputar su partido ante el sudafricano Kevin Anderson a pesar de la lluvia, que ha retrasado el inicio de la jornada cuatro horas.

"Ha estado un mal día. Uno de esos en los que no sabes si vas a poder jugar", ha reconocido Nadal tras vencer por 6-3 y 6-4 en una hora y 33 minutos de juego ante un Anderson que ha calificado como "difícil".

El de Manacor se ha mostrado satisfecho por su juego en condiciones adversas. "He estado muy concentrado en el saque y he aprovechado suficientes ocasiones en el resto", ha añadido Nadal, quien ha recordado que no ha sufrido rotura alguna de saque en todo el encuentro.

El tercer cabeza de serie del Godó ha explicado que hoy la pista estaba "muy pesada" y espera que mañana esté más rápida. "Será mejor para el físico de todos", ha dicho.

Nadal mantiene buenas sensaciones y un nivel de juego "alto" desde el primer torneo del año en Abu Dabi, pero se muestra cauto de cara a mañana. "Nunca se sabe qué va a pasar. El partido de mañana será difícil", ha apuntado.

Por su parte, su rival de mañana, Hyeon Chung se mostrado muy satisfecho por llegar a sus primero cuartos de final de un torneo ATP 500 y ha reconocido que Nadal es uno de sus ídolos junto a Federer. "Siempre he admirado a Rafa y Roger", ha dicho.

Nadal también se ha referido al hoy derrotado Zverev, que admitió a principios de semana que venía al Godó para vengar el doble 6-1 que el número 7 del ránking ATP le endosó la semana pasada en Montecarlo.

"Es extraño que diga que viene a jugar con alguien, yo nunca lo he hecho. Yo juego pensando en qué es mejor para mi calendario o la clasificación", ha manifestado antes de conocer su eliminación.